พรีเมียร์ลีกย้ำไม่มีแผนเตะนอกประเทศตามลาลีก้า-เซเรียอา
ริชาร์ด มาสเตอร์ส ซีอีโอของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ย้ำว่า พรีเมียร์ลีกไม่มีแผนอนุมัติเกมลีกไปแข่งขันในต่างประเทศ หลังจากในรอบเดือนที่ผ่านมา ทั้งสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีและสเปนต่างเผยแผนที่จะจัดการแข่งขันกัลโช่ เซเรียอา และลาลีก้า ในต่างแดน และกำลังเดินเรื่องเพื่อขอไฟเขียวจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สหพันธ์ลูกหนังสเปนไฟเขียวแมตช์บียาร์รีล-บาร์ซ่า เตะที่ไมอามี 20 ธ.ค.
มาดริดค้านหัวชนฝา บียาร์รีล-บาร์ซ่าจะย้ายไปเตะที่ไมอามี
ทั้งนี้ เกมลาลีก้าระหว่างบียาร์รีลกับบาร์เซโลน่ามีแผนจะไปเตะที่ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ ซึ่งจะเป็นเกมลีกยุโรปแมตช์แรกที่ไปเตะนอกประเทศ ขณะที่เกมกัลโช่ เซเรียอา คู่ระหว่างเอซี มิลาน กับโคโม่ ก็มีแผนไปเตะที่เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หลังจากเกม “อิตาเลียน ซุปเปอร์คัพ” หรือ “สแปนิช ซุปเปอร์คัพ” เคยไปจัดนอกประเทศมาแล้วช่วง 2-3 ปีหลัง
ขณะที่พรีเมียร์ลีกเอง เคยผุดไอเดีย “แมตช์ที่ 39” ซึ่งเป็นแมตช์พิเศษนอกเหนือจาก 38 นัดในฤดูกาลปกติ จัดแข่งนอกประเทศเพื่อโปรโมตและหารายได้ในต่างแดน แต่ต้องพับแผนไปตั้งแต่ปี 2008 หลังโดนแฟนบอลและสื่อวิจารณ์อย่างหนัก
มาสเตอร์สกล่าวว่า ไม่คิดว่าความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังอิตาลีและสเปนจะเปลี่ยนมุมมองของพรีเมียร์ลีกในเรื่องนี้แต่อย่างใด เราไม่มีแผนที่จะเตะเกมลีกในต่างประเทศ เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแผนงานของตนเลย และไม่เคยมีการถกเถียงกันในองค์กรด้วยซ้ำ
ปัจจุบัน มีสโมสรในพรีเมียร์ลีกถึง 11 แห่งที่มีเจ้าของเป็นชาวอเมริกัน ซึ่งจะเข้าใกล้จำนวน 14 ทีม ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสโมสรพรีเมียร์ลีกที่มีสิทธิในการโหวตเปลี่ยนแปลงกฎของลีกได้ โดยเมื่อปีที่แล้ว ทอม เวอร์เนอร์ ประธานสโมสรลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์สื่อว่า อยากเห็นเกมพรีเมียร์ลีกไปเตะตามเมืองใหญ่ทั่วโลก จนหลายคนหวั่นว่าแผน “แมตช์ที่ 39” จะถูกปัดฝุ่นกลับมาใหม่อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม มาสเตอร์สกล่าวว่า สิ่งแรกที่ต้องย้ำคือ มันยังไม่เกิดขึ้น การจะเกิดแมตช์ดังกล่าวได้ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างมากๆ พรีเมียร์ลีกเคยผุดไอเดียนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า 1 ทศวรรษก่อน ซึ่งเหตุผลในเวลานั้นคือการพยายามขยายตลาดในต่างประเทศ แต่เราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตทางออนไลน์ การร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงการไปเตะเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปิดฤดูกาล จึงไม่มีความจำเป็นต้องรื้อฟื้นแผนดังกล่าวแต่อย่างใด