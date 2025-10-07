ยูฟ่าไฟเขียวแมตช์ลาลีก้า-เซเรียอา เตะนอกประเทศ ย้ำเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
สื่อต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฟุบอลยุโรป (ยูฟ่า) เปิดไฟเขียวให้ลาลีก้าและกัลโช่ เซเรียอา เตะเกมลีกนอกประเทศได้ หลังจากทั้ง 2 ลีกใหญ่ยุโรปมีแผนที่จะนำเกมลีกไปเตะในต่างแดนเพื่อขยายฐานแฟนบอล ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และกระแสต่อต้านจากแฟนบอลและลีกอื่นๆ
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เกมระหว่างบาร์เซโลน่ากับบียาร์รีลของลาลีก้า เตรียมย้ายไปเตะที่ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม ขณะที่แมตช์ระหว่างเอซี มิลาน กับโคโม่ ในลีกกัลโช่ เซเรียอา จะไปเตะที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยทั้ง 2 แมตช์ได้รับความเห็นชอบจากทางลีกแล้ว เหลือรอการอนุมัติจากยูฟ่าและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ซึ่งหากได้ไฟเขียว เกมระหว่างบียาร์รีลกับบาร์ซ่าก็จะเป็นเกมลูกหนังยุโรปแมตช์แรกในประวัติศาสตร์ที่ไปเตะนอกประเทศ
ยูฟ่าแถลงว่า การอนุมัติตามคำขอของทั้งสองลีกนี้ถือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแค่กรณีนี้เท่านั้น เนื่องจากกฎระเบียบของฟีฟ่า ยังไม่มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ยูฟ่ายังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการนับเกมลีกท้องถิ่นไปเตะนอกประเทศต้นทาง
ขณะที่อเล็กซานเดอร์ เซเฟริน ประธานยูฟ่า แสดงความเป็นห่วงว่า การเปิดไฟเขียวให้ 2 แมตช์นี้จะทำให้ลีกอื่นๆ และทีมอื่นๆ ทำตามอีกจำนวนมาก เกมลีกควรเล่นในบ้าน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำลายความรู้สึกรักและผูกพันของแฟนที่ไปชมการแข่งขันในสนาม และสร้างความรู้สึกของการแข่งขันกันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้างที่อนุญาตให้ 2 แมตช์นี้ไปเตะกันนอกประเทศได้ แต่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การสร้างบรรทัดฐานสำหรับอนาคตแต่อย่างใด และยืนยันจุดยืนของยูฟ่าที่จะปกป้องลีกฟุตบอลระดับประเทศให้ยังคงบรรยากาศของการเป็นเจ้าบ้านอยู่