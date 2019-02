‘เจมส์’ ติดท็อป 10 แอสซิสต์ตลอดกาล หลังกดทริปเปิล-ดับเบิล แต่ ‘เลเกอร์ส’ แพ้

เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดอมเก๋าของแอลเอ เลเกอร์ส ได้จารึกสถิติสำคัญในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพอีกครั้ง หลังผงาดขึ้นมาติดอันดับที่ 10 ของสถิติจอมแอสซิสต์ตลอดกาลของศึกเอ็นบีเอ ด้วยการจ่ายไปทั้งสิ้น 8,525 ครั้งในการเล่นอาชีพ หลังจบเกมที่เลเกอร์สบุกแพ้เมมฟิส กริซลีส์ 105-110 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

นอกจากนี้แล้วคิงเจมส์ ยังรั้งอันดับ 5 ของสถิติทำคะแนนมากที่สุดตลอดกาลอีกด้วย ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ลีกยัดห่วงแดนมะกันที่ติดท็อป 10 ทั้งสถิติกดแต้มสูงสุดและแอสซิสต์มากที่สุด

จากเกมล่าสุดนี้เจมส์ โชว์ฟอร์มกดทริปเปิล-ดับเบิล (สถิติ 3 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 24 คะแนน 11 แอสซิสต์และ 12 รีบาวด์ ซึ่งนับเป็นการทำทริปเปิล-ดับเบิลครั้งที่ 79 ของเจ้าตัว แซงตำนานนักแม่นห่วงรุ่นพี่อย่างวิลต์ แชมเบอร์เลน ที่ทำไว้ 78 ครั้ง ขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของสถิติทริปเปิล-ดับเบิลตลอดกาล

ในขณะที่แบรนดอน อินแกรม การ์ดของเลเกอร์สเป็นผู้ทำคะแนนสูสุดให้กับทีมที่จำนวน 32 แต้ม 4 แอสซิสต์และ 6 รีบาวด์ ส่วนไคล์ คุซมา ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมช่วยอีก 22 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 4 รีบาวด์

ขณะที่ทางฝ่ายของกริซลีส์นั้นได้ไมค์ คอนลี่ย์ จูเนียร์ ผู้เล่นการ์ดโกยไปคนเดียว 30 แต้ม 5 แอสซิสต์และ 2 รีบาวด์ ตามมาด้วย โยนาส วาลันชิวนาส ผู้เล่นเซ็นเตอร์ที่กดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ที่ผลงาน 20 คะแนน 13 รีบาวด์

จบเกมนี้เลเกอร์ส มีสถิติชนะ 29 แพ้ 31 รั้งอันดับที่ 11 ของสายตะวันตก ส่วนกริซลีส์ ชนะ 24 แพ้ 38 อยู่อันดับ 14 หรือรองบ๊วยในสายเดียวกัน

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ชาร์ล็อตต์ แพ้ โกลเดนสเตท 110-121

คลีฟแลนด์ แพ้ พอร์ตแลนด์ 110-123

ดีทรอยต์ ชนะ อินเดียนา 113-109

บรู๊กลิน ชนะ ซานอันโตนิโอ 101-85

ไมอามี แพ้ ฟีนิกซ์ 121-124

ชิคาโก แพ้ มิลวอกี 106-117

ฮุสตัน ชนะ แอตแลนตา 119-111

มินนิโซตา ชนะ แซคราเมนโต 112-105

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 110-111

แอลเอ คลิปเปอร์ส ชนะ ดัลลัส 121-112

Congrats to @KingJames for moving into 10th place on the all-time assists list! 👑 pic.twitter.com/4coq2xzz6o

— NBA TV (@NBATV) 26 กุมภาพันธ์ 2562