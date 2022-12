ประเด็นร้อนบอลโลก ประตูชัยของ ‘ญี่ปุ่น’ เหนือ ‘สเปน’ ลูกออกหลังหรือยัง?

หลังจากที่ญี่ปุ่นพลิกชนะสเปน 2-1 ในฟุตบอลโลก 2022 กลุ่มอี นัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ทำให้แซงขึ้นเป็นแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย และทำให้เยอรมนีตกรอบ ถึงแม้จะชนะคอสตาริกาได้ 4-2

Advertisment

ประตูชัย 2-1 ในนาทีที่ 51 ที่ อาโอะ ทานากะยิงเข้าไป เป็นจังหวะที่ถูกกังขาและมีการพูดถึงกันมากที่สุด เพราะก่อนหน้านั้นบอลที่คาโอรุ มิโตมะ เตะเข้ามาให้ทานากะ จากมุมภาพลูกบอลได้ออกจากสนามไปแล้ว แต่ในบางมุมก็ยังมีความคาบเกี่ยว ทำให้แฟนบอลทั่วโลกยังสงสัยว่าเป็นประตูหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้ตัดสินจะมองว่าบอลออกจากสนามไปแล้ว แต่วีเออาร์กลับคำตัดสินให้ญี่ปุ่นได้ประตูไป และช่วยให้ทีมคว้าแชมป์กลุ่ม ซึ่งก็ยังมีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียว่าประตูนี้ควรได้หรือไม่

จากการตัดสินของวีเออาร์มองว่า บอลยังไม่ออกไปจากสนามไปทั้งหมด ตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ที่ระบุว่า บอลที่ออกจากสนามจะต้องออก 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีพื้นที่ส่วนใดของลูกบอลที่อยู่บนเส้น

Advertisement

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแถลงการณ์เรื่องนี้จากฟีฟ่าออกมาชี้แจง

ขณะที่เปอร์เซ็นต์การครองบอลของญี่ปุ่น 17.7 เปอร์เซ็นต์ในเกมนี้ นับเป็นการครองบอลที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย

Literally by millimetres: but it's a totally legal goal for Japan. pic.twitter.com/e8ned2FZZF Advertisement — EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2022

Japan’s goal was allowed to stand despite this happening in the build up 👀#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/FQFL3SXWMK — talkSPORT (@talkSPORT) December 1, 2022