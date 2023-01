‘ทรู’ พาเหรดพันธมิตร ส่งแคมเปญ แพคเสริมเน็ตรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สมัครได้ทั้งลูกค้าเติมเงินและรายเดือน

ครั้งแรกกับแพ็กเสริมเน็ตเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะ เร็ว แรง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย ผนึกพันธมิตรชั้นนำ ร่วมกันเปิดแคมเปญ “UP2U อัพเน็ตทรูไม่สะดุด อัพไลฟ์สไตล์ไม่ฉุดฟีล” แพคเสริมเน็ตรูปแบบใหม่ จัดเต็มทุกไลฟ์สไตล์เลือกได้ในแบบคุณ สมัครแพคเสริมเน็ต UP2U เพียงเดือนละ 200 บาท รับเน็ตแรงเต็มสปีด 10GB พร้อมรับฟรี! สิทธิประโยชน์หรือคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท เลือกช้อป เลือกใช้ อัพความสุขได้ทุกไลฟ์สไตล์

Advertisment

ไม่ว่าจะเป็น อัพคุ้มทุกมื้อ ให้อิ่มหนำใจกับร้านโปรด ทั้ง ไมเนอร์ กรุ๊ป, แมคโดนัลด์ และทรูคอฟฟี่ อัพฟินทุกหนังดัง ให้อินทุกคอนเทนต์ ดูหนังฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงหนัง ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป อัพเวลไต่แรงค์ เพิ่มความมันส์ เล่นเกมไม่อั้น แถมพอยต์หรือไอเทมหายาก ฟรีทุกเดือน ทั้ง ZEPETO และ PUBG อัพสวยสตรอง ให้ปังก่อน ใครกับเซโฟรา หรือ อัพความคุ้มครอง จาก เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต แพคเสริมเน็ต UP2U สมัครง่ายๆได้ 3 ช่องทาง

ทั้ง 1.สมัครด้วยตนเองผ่านการกด USSD* เลือกแพคเกจตามที่ต้องการ 2.สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น True iService, True Money, TrueID และ 3.ทรูช็อปทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทรูที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 นี้ หรือคลิก https://www.true.th/campaigns/UP2U

Advertisement

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ในฐานะเทคคอมปานี ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่มุ่งสรรหานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมครบทุกมิติมาโดยตลอด รวมถึงการนำดาต้ามาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันลูกค้า นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล

ล่าสุดได้สร้างสรรค์ “UP2U อัพเน็ตทรูไม่สะดุด อัพไลฟ์สไตล์ไม่ฉุดฟีล” ครั้งแรกกับแพคเสริมเน็ต รูปแบบใหม่ที่เติมเต็มได้ทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าเลือกได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมกันสรรหาสิทธิประโยชน์มามอบให้ลูกค้าทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน เพียงสมัครแพคเกจเสริม UP2U เดือนละ 200 บาท รับเน็ตเต็มสปีด 10GB พร้อมรับฟรีสิทธิประโยชน์หรือคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท จากพันธมิตรทั้ง ไมเนอร์ กรุ๊ป, แมคโดนัลด์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป, เซโฟรา, ZEPETO PUBG ทรูคอฟฟี่ และเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โดยสามารถสมัครแพ็กเสริมเน็ต UP2U ง่ายๆได้ 3 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเองผ่านการกด USSD* เลือกแพคเกจตามที่ต้องการ 2. สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น True iService, True Money , TrueID และ 3. ทรูช็อปทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทรูที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 นี้”

Advertisement

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ร่วมผนึกกำลังกับทางทรู ตอบโจทย์เอาใจกลุ่มวัยทีน สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพียงเมื่อน้องๆ สมัครแพคเกจเสริม YOU MOVIES ชำระรายเดือน เดือนละ 200 บาท น้องๆ จะได้รับเน็ตเต็มสปีด 10GB จากทรู และยังได้รับสิทธิพิเศษ จากทางเมเจอร์ ในการใช้งานบัตร M Pass ได้ฟรี ซึ่งน้องๆ สามารถใช้สิทธิ ดูหนังได้ฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพคเกจเสริม YOU MOVIES จะให้น้องๆ ได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงแบบครบวงจร ทั้งอยู่ที่บ้าน ในการการชม ซีรีส์ดัง ผ่านทาง True ID หรือการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ที่เมเจอร์ ซึ่งมีสาขารองรับมากกว่า 170 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2023 นี้

มีภาพยนตร์หลากหลายแนวเตรียมเข้าฉายมากมาย ทั้งภาพยนตร์ Hollywood ระดับ Block Buster อาทิ Ant-Man and the Wasp: Quantumania , Shazam! Fury of the Gods, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fast X, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: Rise of the Beasts, The Flash, Indiana Jones 5, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Aquaman and the Lost Kingdom, The little mermaid, Barbie รวมถึงภาพยนตร์ไทยจาก อาทิ เธอกับฉันกับฉัน, ขุนพันธ์ 3, แสงกะสือ 2 เป็นต้น

นายกฤษดา บุญไชยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และบัญชี บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า แมคโดนัลด์เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และในปัจจุบันนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่ม Gen-Z มีบทบาทสำคัญและมีสัดส่วนในตลาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางแมคโดนัลด์จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการศึกษา Consumer Insight เพื่อที่จะตอบโจทย์และเข้าถึงใจของผู้บริโภคกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Social Media ในแพลตฟอร์มต่างๆมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร, การออกแบบ Content ทั้งคลิปวิดีโอ รูปภาพ และข้อความ ที่มีเนื้อหาน่าสนใจเข้าถึงกลุ่ม Gen-Z, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการ

อาทิ แอพพลิเคชั่น My McDonald’s (GMA Lite) ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้บริโภครุ่นใหม่ ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยการอัพเดตข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ E-coupon ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้เรายังมีบริการ Selfordering Kiosk (SOK) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของการบริการภายในร้าน รวมไปถึงการ Renovate พื้นที่ในร้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม First Jobber สามารถมานั่งอ่านหนังสือ นั่งทำงาน นั่งประชุมกันได้อย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

นายศรัณยู ลีละยุทธโยธิน Product Manager, PUBG MOBILE กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมาก ที่จะได้ร่วมมือกับทรู ในการออกแพ็กเกจร่วมกันในแคมเปญ Up2U Up Speed Up Life style ที่ทางPUBG MOBILE ได้ขนไอเทมพิเศษมามากมาย เพื่อให้กับแฟนสาวก PUBG MOBILE ได้เก็บสะสมกันตลอดทั้งปี 12 เดือน โดยไอเทมนั้นจะเปลี่ยนไปในทุกๆ เดือน ทำให้แพคเกจมีความหลากหลายน่าสนใจ และเพื่อให้เข้ากับเทศกาลพิเศษต่างๆ รวมถึงตามความต้องการของผู้เล่นอีกด้วยอย่างแน่นอน

นางสาวศิริพร คำผง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทรูคอฟฟี่ กล่าวว่า ทางทรูคอฟฟี่ร่วมสนับสนุนทางทรู โดยเอาใจน้องๆ ที่เป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์ ที่ชอบดื่มกาแฟ หรือไปคาเฟ่ โดยมอบเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้าทรูที่สมัครแพ็กเน็ต Up2U สามารถมาใช้ซื้อสินค้าที่ร้านทรูคอฟฟี่ได้ทุกประเภท ไม่จะเป็นเครื่องดื่ม เบเกอรี่ อาหาร หรือว่าสินค้าอื่นๆ ก็ได้ ซึ่งร้านทรูคอฟฟี่มีสาขาที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างโซนสยาม หรือสาขาในมหาลัยต่างๆ หลายสาขา โดยสามารถน้องๆ สามารถสมัครแพ็กเน็ต แล้วนำมาใช้บริการที่ทรูคอฟฟี่สาขาที่สะดวกได้เลย

นางสาวจิดานันท์ ตันพิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซโฟรา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เซโฟรา (Sephora) เป็นผู้นำด้านการค้าปลีกระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เรามีความยินดีที่จะรวมเป็นพาร์ตเนอร์กับแคมเปญ UP2U เพื่อนำเสนอแบรนด์ Exclusive ซึ่งมีที่เซโฟราที่เดียว อาทิเช่น Fenty Beauty, Huda Rare Beauty, Tarte Cosmetics , Nudestix และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าสุขภาพและความงามจากพาร์ตเนอร์แบรนด์ทั่วโลกที่ผ่านการคัดสรรเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความยินดีที่ได้ผนึกกำลังร่วมกับทรูผ่านแคมเปญ UP2U ครั้งนี้ โดยมอบเป็นคูปองส่วนลดแทนเงินสดรวมมูลค่า 200 บาท สำหรับใช้ในร้านอาหารในเครือไมเนอร์ ฟู้ด ทั้ง 8 แบรนด์ ได้แก่ The Pizza Company, The Coffee Club, Sizzler, Bonchon, Burger King, Swensen’s, Dairy Queen และ Poulet อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์ทุกรสชาติความอร่อยผ่านแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำที่ทุกคนรู้จักดี ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยครอบคลุมทุกกลุ่ม

ข่าวน่าสนใจอื่น: