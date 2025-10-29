คนละครึ่งพลัส เริ่มวันนี้ จ่ายค่ารถเมล์-รถไฟฟ้าได้หมด หาก 1 วัน ใช้เงินไม่ครบ ตังค์ไม่หาย

เริ่มวันแรก! โฆษกรัฐบาลชวน ปชช.ใช้ ‘คนละครึ่งพลัส’ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 ด้านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการถึง 19 ธ.ค.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนที่ร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ใช้จ่ายตามวงเงินสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยมีระยะเวลาการใช้วงเงินสิทธิจนถึง 31 ธ.ค. ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการโดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการครั้งแรกผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 11 พ.ย. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และถูกตัดสิทธิในโครงการ
โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า ผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน และผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน โดยครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนรวม 20.19 ล้านคน มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 194,210 คน เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสียชีวิต รวมถึงเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการก่อนหน้า และเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า
- เริ่มใช้ คนละครึ่งพลัส พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ร้านค้าร่วมกว่า 5.6 แสนราย เตือนฝ่าฝืนเงื่อนไข เพิกถอนสิทธิถาวร
- ข้อควรรู้! ห้ามร้านค้า ติดคิวอาร์โค้ดหน้าร้าน รับเงินคนละครึ่งพลัส ต้องสร้างคิวอาร์ใหม่ทุกครั้ง
- เช็กขั้นตอนการใช้สิทธิ คนละครึ่ง พลัส ผ่านแอพพ์ เป๋าตัง สแกนจ่ายร้านค้า
ในส่วนร้านค้า เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 620,000 ร้าน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค.
ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมองเห็นสัญญาณบวกนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล เชื่อว่าจะเป็นจังหวะสำคัญที่ภาคค้าปลีกสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคค้าปลีกได้กว่า 60,000-70,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
“คนละครึ่งพลัส รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50% โดยสิทธิจะถูกสะสม หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ครั้งนี้นอกจากร้านค้าแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทั้งบก น้ำ ราง เช่น BTS MRT เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มรายได้ให้คนทำงานขนส่งทั่วประเทศ และพร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้” นายสิริพงศ์กล่าว