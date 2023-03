ทบทวนความจำ…หนังเรื่องใดเคยคว้าออสการ์’ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม’ในรอบ 20 ปี

ในโอกาสที่งานประกาศรางวัลออสการ์ วนมาให้ลุ้นกันอีกรอบ สำนักข่าวเอเอฟพี รวบรวมข้อมูลผลงานที่เคยคว้ารางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรอบ 20 ปี มาให้ทบทวนความจำกันดูว่า มีภาพยนตร์เรื่องใดบ้าง ดังนี้

Advertisment

ปี พ.ศ. 2565 – “CODA”

ปี พ.ศ. 2564 – “Nomadland”

Advertisement

ปี พ.ศ.2563 – “Parasite”

ปี พ.ศ.2562- “Green Book”

Advertisement

ปี พ.ศ.2561 – “The Shape of Water”

ปี พ.ศ.2560 – “Moonlight”

ปี พ.ศ.2559 – “Spotlight”

ปี พ.ศ.2558 – “Birdman”

ปี พ.ศ.2557 – “12 Years A Slave”

ปี พ.ศ.2556 – “Argo”

ปีพ.ศ.2555 – “The Artist”

ปีพ.ศ.2554 – “The King’s Speech”

ปีพ.ศ.2553 – “The Hurt Locker”

ปีพ.ศ.2552 – “Slumdog Millionaire”

ปีพ.ศ.2551 – “No Country for Old Men”

ปีพ.ศ.22550 – “The Departed”

ปีพ.ศ.2549 – “Crash”

ปีพ.ศ.2548 – “Million Dollar Baby”

ปีพ.ศ.2547 – “The Lord of the Rings: The Return of the King”

ปีพ.ศ.2546 – “Chicago”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :