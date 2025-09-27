ฮุนเซน เผยสั่งห้ามเอง ไม่ให้เขมรตอบโต้ไทย จี้ IOT หาวิถีกระสุน-ประเภท พิสูจน์ใครเริ่มก่อน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน จากกรณีมีรายงานเหตุยิงยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาที่ ช่องอานม้า อ.บ้านน้ำยืน จ.อุบลราชธานี หลังทหารกัมพูชาใช้ อาวุธปืนกลมือ ยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกัน จากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ เครื่องยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามาฝั่งไทย ทำให้เจ้าที่ทหารฝั่งไทยจำเป็นต้องตอบโต้กลับนั้น (ช่องอานม้าเดือด กัมพูชายิงปืนกล-ลูกระเบิด ใส่ฝั่งไทย ทหารโต้กลับ)
ด้าน สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้เกิดการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หลังมีการใช้ปืนครกและปืนกล ผมและนายกรัฐมนตรี ‘ฮุน มาเน็ต’ ได้จัดประชุมด่วนทางออนไลน์ โดยสั่งการให้กองทัพของเรา ใช้ความยับยั้งชั่งใจและงดการตอบโต้
หลังจากเสียงปืนสงบลง ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดการหยุดยิง แต่ละฝ่ายได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาได้ร้องขออย่างเร่งด่วนให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT ดำเนินการสอบสวน ณ สถานที่เกิดเหตุ
เพื่อให้มั่นใจถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นกลาง และน่าเชื่อถือ ผมได้ยื่นข้อเสนอต่อ พลตรี ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้นำกองทัพมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่นำโดยสมาชิกอาเซียน ให้ดำเนินการ 2 ข้อประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ดำเนินการตรวจสอบ “ประเภทกระสุน” เนื่องจากทั้งสองประเทศใช้กระสุนประเภทที่แตกต่างกัน
2. ที่สำคัญที่สุด คือ ตรวจสอบ “จุดที่กระสุนตก” เพื่อระบุต้นทางและทิศทางของกระสุนว่ามาจากกัมพูชาไปไทย หรือจากไทยมากัมพูชา
ทั้งนี้ กองกำลังกัมพูชา ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และหวังว่าทางฝั่งไทยจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับเดียวกัน เช่นเดียวกับทองคำบริสุทธิ์ที่ไม่กลัวไฟ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮุนมาเนต โต้ไทย อ้างเขมรเซ็นรับรองเส้นแบ่งเขตแดน บ้านหนองจาน ชี้ แค่ขั้นตอนแรก
- เขมรคอนเฟิร์ม ยิงจริงช่องอานม้า พล.ท.หญิงมาลี โบ้ยไทยเริ่มก่อน ฮุนเซน เคลื่อนไหว
- สื่อเขมรตีข่าว ไทย-กัมพูชา ร่วมวงเจรจา 4 ฝ่าย มะกันเจ้าภาพจัดที่นิวยอร์ก ถกข้อพิพาทชายแดน