ส.ส.โสมใต้ ปูด ปรินซ์กรุ๊ป ซุกเงิน 9 หมื่นล้านวอน ไว้ในธนาคารเกาหลีใต้ สาขากัมพูชา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ยอนฮับ รายงานว่า ส.ส. เกาหลีใต้ ได้เปิดเผยว่า ปรินซ์กรุ๊ป กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันต้องสงสัยว่าดำเนินการ เครือข่ายหลอกหลวงระดับโลก ได้ซุกซ่อนเงิน 9 หมื่นล้านวอน ไว้ที่ธนาคารของเกาหลี สาขาในกัมพูชา
คังมินกุก ส.ส.จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก กล่าวว่า กลุ่มชาวกัมพูชาได้เข้าทำธุรกรรม 52 รายการ ในสาขาต่างๆของธนาคารเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 197,000 ล้านวอน หรือราว 4,550 ล้านบาท
ส.ส.เกาหลีใต้ อ้างข้อมูลจาก สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินว่า จากยอดเงินฝากทั้งหมด 91,000 ล้านวอน หรือราว 2,078 ล้านบาท ยังคงฝากอยู่ที่สาขา ของธนาคารเกาหลีในกัมพูชา ซึ่งรวมถึง 56,000 ล้านวอน หรือราว 1,293 ล้านบาท ที่ธนาคารเคบี , 27,000 ล้านวอน หรือราว 623 ล้านวนอน ที่ธนาคารจอนบุก และ 7 พันล้านวอน หรือราว 4.62 ล้านบาท ที่ธนาคารอูรี
ปรินซ์กรุ๊ป ถูกคนทั่วโลกคว่ำบาตร ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการลักพาตัว ทรมาน และ ฆาตกรรม ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ กำลังดำเนินการคว่ำบาตรกลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามระดับนานาชาติ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้ 64 คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา จากข้อกล่าวหาการหลอกลวงทางออนไลน์ ได้เดินทางกลับบ้านด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยส่วนใหญ่กำลังถูกสอบสวนทางอาญาในฐานะผู้ต้องสงสัย
