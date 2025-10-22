เปิดปูม เสอจื้อเจียง เจ้าพ่อชเวก๊กโก จำคุกในไทย 3 ปี ผู้ที่รัฐบาลจีน ขอให้ส่งตัวกลับ
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดแล้ววันนี้ กรณีพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ส่งตัว นายเสอ จื้อเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ไปยังประเทศจีน ตามคำขอของรัฐบาลจีน
จากกรณีถูกกล่าวหาว่าเปิดเว็บไซต์การพนัน รวมทั้งบ่อนกาสิโน ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความเสียหายมากกว่า 150 ล้านหยวน หรือประมาณกว่า 700 ล้านบาท
โดย ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา ว่าบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลต่างด้าว แต่ได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ใครคือ เสอจื้อเจียง
เสอ จื้อเจียง เป็นชาวจีนผู้ถือสัญชาติกัมพูชา ถูกจับกุมในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2022 ตามหมายจับระหว่างประเทศ และ หมายแดงอินเตอร์โพล เป็นที่รู้จักกันว่าเขาคือ “เจ้าพ่อ” ของเมืองบาป ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจอย่าง ชเวก๊กโก
เสอ จื้อเจียง เกิดเมื่อ 1982 ในหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่ออายุได้ 14 ปี เขาก็เลิกไปโรงเรียน แล้วหันมาฝึกนการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง แทน ก่อนจะเดินทางออกจากจีนไปยัง ฟิลิปปินส์ ขณะอายุได้ 20 ปีเศษ และเริ่มเข้าสู่แวดวงพนันออนไลน์ เพราะจีน ยังเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 ศาลในจีนได้พิพากษาลับหลัง ให้เขามีความผิดในข้อหาประกอบกิจการล็อตเตอรี่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังใช้ชีวิตสุขสบาย
ระหว่างอยู่ฟิลิปปินส์ เขายังเคยทำงานร่วมกับ อลิซ กัว หรือ ที่รู้จักในชื่อ กัว หัวผิง อดีตนายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์ ก่อนถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม และถูกสอบสวนโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์ เมื่อปีที่แล้ว ในความผิดเกี่ยวกับการพนันชายฝั่งที่กำหนดเป้าหมายลูกค้าชาวจีน
เขาหันมาลงทุนในกิจการพนันในกัมพูชา กระทั่งได้รับสิทธิเป็นพลเมืองกัมพูชา จนกระทั่งปี 2016 เขาได้พบกับ ซอชิตตู่ หรือ หม่องชิตตู่ ผู้นำ กองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Army: KNA) และได้ตกลงร่วมมือกันสร้างเมืองใหม่
บริษัทใหม่ของเขา Yatai International Holdings Group ลงทุนในกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ ลงทุนในเมืองใหม่ ชเวก๊กโก บนชายแดนไทย-เมียนมา สร้างอาณาจักรพนันที่พัฒนา กาสิโน สถานบันเทิง และ สถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์
ซึ่ง เสอจื้อเจียง เป็นคนลงทุนจ่ายเงิน ส่วน หม่องชิตตู่ ก็ทำหน้าที่กำกับดูแลให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยเมืองใหม่นี้
ทั้งยังเคยอ้างในวิดีโอนำเสนอตัวเอง ว่า โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 1 แถบ 1 เส้นทาง ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ด้วย ก่อนที่ทางการจีนจะออกมาประกาศปฏิเสธข่าวดังกล่าว
ขณะที่ รัฐบาลเมียนมา เริ่มดำเนินการสอบสวนที่มาที่ไปของบริษัทย่าไถ่ ที่ไปก่อสร้างวิลล่ามากกว่า 59 หลัง มากกว่าที่อนุญาตไว้ และ ยังเปิดกาสิโนขึ้น ในขณะที่ยังผิดกฎหมายของเมียนมา
หลังจากที่ถูกจับเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ตามหมายจับอินเตอร์โพล เขาถูกคุมขังในกรุงเทพฯ พร้อมๆ กับที่ถูกกล่าวหาและบอยคอตจากรัฐบาลอังกฤษร่วมกับ หม่องชิตตู่ ฐานค้ามนุษย์
เสอจื้อเจียง ปฏิเสธเด็ดขาดว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คอลเซนเซตอร์ ใน ชเวก๊กโก แต่ยอมรับว่าอาจจะมีคนเข้าไปอยู่เพราะเป็นเมืองเปิด
ระหว่างที่ถูกจับกุมอยู่ในประเทศไทย 9 มกราคม 2568 เขาส่งจดหมายให้อินเตอร์โพล และส่งให้รอยเตอร์ ระบุว่า เขาถูกขังเดี่ยว ล่ามโซ่ และไม่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวได้
ทนายความของเขา ระบุว่า ปลายเดือนตุลาคมปีก่อน เขาถูกนักโทษรุมทำร้ายอย่างโหดร้าย เนื่องจากกล่าวหาว่า ละเมิดวินัย ทำให้เขายืนไม่ได้ ต้องใช้รถเข็น ขณะที่ เดือนธันวาคม เจ้าหน้าที่สถานทูตจีน ได้ไปเยี่ยมในเรือนจำโดยที่เขาไม่สมัครใจ เพื่อโน้มน้าวให้เขากลับจีน
“ในการพบกันครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าครอบครัวและเพื่อนๆของเขา อาจต้องการความช่วยเหลือจากสถานทูต ซึ่งเขามองว่านี่เป็นการคุมคาม”
- เจ้าพ่ออาณาจักรพนัน ชเวก๊กโก ร้องตำรวจสากล ถูกทารุณในคุกไทย ห้ามติดต่อครอบครัว
- กางอาณาจักรทำเงินของ หม่องชิตตู่ แห่ง BGF โยงใยทุนเทาหลายชาติ ที่ไม่ได้มีแค่ ชเวโก๊กโก่
อย่างไรก็ตาม เอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง ได้ออกมาเปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า “เขาเสมือนเป็นหัวหน้าผู้ต้องขังจีนในเรือนจำ เขาเป็นเพียงผู้ต้องขังไม่กี่คนที่ไม่ต้องตัดผมเกรียนเหมือนผู้ต้องขังทั่วไป เขาไม่เคยต้องเข้าแถวเพลงชาติ, นับยอดผู้ต้องขัง หรือแม้แต่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆในเรือนจำ
ทุกวันแก๊งของเขาจะยกชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไปนั่งสุมหัวกันแถวลานข้างร้านสวัสดิการอันเสมือนเป็นพื้นที่อิทธิพลของตนเองในเรือนจำ โดยจ้างผู้ต้องขังไทยรับใช้ราวกับพระเจ้า บางครั้งก็เปิดลำโพงเพลงจีนเสียงดังลั่นแดนจนหัวหน้าแดน 4 ต้องปราม
อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ ตอนที่แก๊งของเขาถูกลูบคม ผู้ต้องขังไทยรายหนึ่งแอบขโมยซิการ์/บุหรี่ของพวกเขา วันรุ่งขึ้นแก๊งของพวกเขา/ผู้ต้องขังไทยที่รับใช้พวกเขายกพวกจะไปรุมผู้ต้องขังไทยรายนั้นจนเกือบบานปลาย สุดท้ายแก๊งของพวกเขาได้คืนของบางส่วน ว่ากันว่าพวกเขาสูญเสียของไปกว่า 100,000 บาทในครั้งนั้น”
ก่อนที่เวลาต่อมา กรมราชทัณฑ์ จะออกมาแจงว่า ตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ามาควบคุม เรือนจำฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย นายเสอจื้อเจียง ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นปกติ เมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ รวมทั้งได้เข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการติดต่อสื่อสารกับทนายความเป็นประจำ มีการรับ-ส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ และสามารถเขียนจดหมายได้ตามสิทธิ การเผยแพร่ข่าวกรณีของเขาจึงไม่เป็นความจริง
ถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่เสอจื้อเจียง ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย และศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติ ชี้ชัดไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เปิดทางส่งกลับจีน
