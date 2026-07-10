สวนสัตว์โคราช มหาลัยแมวน้ำ หลักสูตร 1 ปี จบปริญญา ไม่ทำร้าย ไม่บังคับ เน้นให้รางวัล

สวนสัตว์โคราช มหาวิทยาลัยแมวน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศ หลักสูตร 1 ปี จบปริญญา ไม่ทำร้าย ไม่บังคับ เน้นให้รางวัล
วันที่ 10 กรกฎาคม นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการฝึกแมวน้ำให้สามารถออกแสดงโชว์กับประชาชน และเด็กๆที่เข้ามาชมแมวน้ำในสวนน้ำของสวนสัตว์นครราชสีมา หรือสวนสัตว์โคราชแห่งนี้
“เราได้ขึ้นชื่อว่า เป็นมหาวิทยาลัยแมวน้ำขององค์การสวนสัตว์ นั่นคือ เป็นสถานฝึกแมวน้ำจนจบหลักสูตร ให้สามารถออกแสดงโชว์ได้แล้วกว่า 20 ตัว ทั่วประเทศ หลักสูตรที่ฝึกเช่น การทักทายผู้ชม การฝึกเลี้ยงลูกบอลด้วยปาก การกระโดข้ามห่วง การกระโดดขึ้นจากน้ำเพื่อทักทายคนดู เป็นต้น”นายธนชน กล่าว
ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแมวน้ำ ใช้เวลาในการฝึกแมวน้ำตัวละ 1 ปี ขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถของแมวน้ำแต่ละตัว หลักสูตรที่ใช้ฝึกจะใช้หลักการ ให้รางวัล และไม่มีการบังคับฝืนใจให้แมวน้ำทำตามคำสั่ง
“ถ้าเขาทำได้ เราก็จะให้รางวัล ถ้าทำไม่ได้ หรือไม่ทำครูฝึก ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์ ซึ่งจะเรียนมาทางด้านสัตวบาล จะต้องมีความอดทน เข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์เป็นอย่างดี ไม่ทำก็จะเว้นระยะเวลาให้ผ่านไปสักพัก แล้วกลับมาฝึกใหม่ จนกว่าเขาจะทำและสามารถทำได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กว่าจะทำให้แมวน้ำ 1 ตัว สามารถฟังคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งได้ บางตัวอาจจะใช้เวลาถึง 2 ปี กว่าจะทำได้ และบางตัว ผ่านการฝึกจบหลักสูตรแล้ว พอถึงเวลาแสดง ตื่นคนดู แสดงไม่ได้ ก็จะต้องมี ตัวสำรองไว้สำหรับ ตัวจริงไม่ยอมแสดง งอแง หรือ ตื่นคน ไว้แสดงแทนด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ถือว่าแมวน้ำทั้ง 20 กว่าตัวที่ผ่านหลักสูตรไปนั้น ทำได้ดีพอสมควร”นายธนชน กล่าว
ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนหน้า สวนสัตว์ไหน อยากจะฝึกแมวน้ำ ต้องมาเรียนที่สวนสัตว์นครราชสีมา แต่เวลานี้มีการถ่ายทอดหลักสูตร โดยให้คีพเปอร์ หรือคนดูแลสัตว์ มาอบรม และกลับไปฝึกแมวน้ำในสวนสัตว์ต้นสังกัดของตัวเองได้เลย