หมอเหรียญทอง โผล่ฟังแถลงข่าว สปสช. ปมค้างหนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการแถลงข่าวกรณีที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทวงหนี้การรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการติดค้างไว้กว่า 100 ล้านบาท
โดยในขณะที่มีการแถลงข่าว ปรากฏว่า พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้เดินทางมาเข้าฟังการแถลงข่าวด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) สปสช. มีกำหนดการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวขึ้น โดย พล.ต.เหรียญทอง ได้เดินทางไปเพื่อจะเข้าร่วมแถลงข่าว แต่ สปสช. กลับยกเลิกแถลงข่าวไป จากนั้น พล.ต.เหรียญทอง จึงได้ตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีการยกเลิกแถลงข่าว กระทั่งมีการแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้ ซึ่ง พล.ต.เหรียญทอง ได้เดินทางเข้าร่วมแถลงข่าวอีกครั้ง
