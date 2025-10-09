ชีวิตคุณภาพ

หมอเหรียญทอง โผล่ฟังแถลงข่าว สปสช. ปมค้างหนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ

หมอเหรียญทอง โผล่ฟังแถลงข่าว สปสช. ปมค้างหนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการแถลงข่าวกรณีที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทวงหนี้การรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการติดค้างไว้กว่า 100 ล้านบาท

โดยในขณะที่มีการแถลงข่าว ปรากฏว่า พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้เดินทางมาเข้าฟังการแถลงข่าวด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) สปสช. มีกำหนดการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวขึ้น โดย พล.ต.เหรียญทอง ได้เดินทางไปเพื่อจะเข้าร่วมแถลงข่าว แต่ สปสช. กลับยกเลิกแถลงข่าวไป จากนั้น พล.ต.เหรียญทอง จึงได้ตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีการยกเลิกแถลงข่าว กระทั่งมีการแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้ ซึ่ง พล.ต.เหรียญทอง ได้เดินทางเข้าร่วมแถลงข่าวอีกครั้ง

ADVERTISMENT