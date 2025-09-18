เจ้าคณะผู้ปกครอง-พศจ.ปทุมฯ เร่งตรวจสอบบัญชีวัดนาป่าพง ชี้บัญชีของตปท. นอกเหนืออำนาจ

เจ้าคณะผู้ปกครอง-พศจ.ปทุมธานี ตั้งทีมตรวจสอบบัญชีเงินวัดนาป่าพง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ว่า ขณะนี้เจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่ พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี (พศจ.ปทุมธานี) มีการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเตรียมดำเนินการแล้ว หากพบว่าวัดนาป่าพงมีการดำเนินการอะไรที่เข้าข่ายผิดพระธรรมวินัย จะลงเข้าไปตรวจสอบในทันที
เบื้องต้น พศจ.ปทุมธานีกำลังดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชิเงินวัด และจะมีการรายงานมาที่ พศ.ต่อไป ส่วนเรื่องบัญชีเงินวัดนาป่าพงในต่างประเทศนั้น อยู่นอกเหนืออำนาจของ พศ.ที่จะไปตรวจสอบได้
ผอ.พศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ เจ้าคณะผู้ปกครองจะมีการลงไปตรวจสอบด้วยว่า คณะสงฆ์วัดนาป่าพงได้มีการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 17/2557 เรื่อง กรณีพระอธิการคึกฤทธิ์ โสติถิผโล วัดนาป่าพง กระทำสังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์เพียง 150 ข้อ ซึ่ง มส.ได้มีมติให้คณะสงฆ์ไทยถือปฏิบัติตามพระวินัยปิฎกด้วยการสวดพระปาติโมกข์ 227 ข้อ ว่าปัจจุบันคณะสงฆ์วัดนาป่าพงยังดำเนินการตามมติ มส.ดังกล่าวอยู่หรือไม่