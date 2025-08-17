จิรายุ ลั่นจบข่าว รู้แล้ว ‘ไมเคิล อัลฟาโร’ เป็นล็อบบี้ยิสต์ ไม่ใช่สื่อทำเนียบขาว ยันไม่เชิญมาไทยแน่

‘จิรายุ’ เผยรัฐบาลเตรียมนำสื่อระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จ.สุรินทร์ ส่วนกรณี ‘ไมเคิล’ บอก ‘จบข่าว’ ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทย
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 17 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมนำสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จ.สุรินทร์ สัปดาห์หน้านี้ ในจุดที่ไทยถูกอาวุธหนักของกัมพูชาถล่ม อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่พลเรือน จากนั้นจะเชิญสื่อมวลชนระดับโลกไปยังพื้นที่ที่รวบรวมกับระเบิดที่ทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดย TMAC ก่อนจะให้ชมการปฎิบัติการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการรุกล้ำอธิปไตยไทย
ส่วนกรณีสำนักข่าวของกัมพูชารายงานข่าวของ นายไมเคิล อัลฟาโร ชาวสหรัฐ ที่ไปไลฟ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย ด้วยการเซ็ตฉาก และกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และกล่าวหาประเทศไทยด้วยถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้ายป้ายสีไทยด้านเดียว
“สัปดาห์ที่แล้วอยากเชิญนายไมเคิล ที่กล่าวอ้างว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว อยากให้มาเห็นของจริงในฝั่งไทยที่โดนเขมรถล่มหนักแค่ไหน นายไมเคิลมีการไลฟ์พูดโกหกใส่ร้ายป้ายสีไทยไปกับทั่วโลก และบอกว่าตนเองเป็นสื่อของรัฐบาลสหรัฐ จะฟ้องประธานาธิบดี ซึ่งผมเห็นว่าหากมาเห็นอีกมุมที่ประเทศไทยที่โดนกัมพูชาโจมตีทั้งโรงเรียน พื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาลก็ เป็นประโยชน์หากเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง แต่ขณะนี้พบว่านายไมเคิลไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง แถมยังแอบอ้างถึง ปธน.สหรัฐ
“เมื่อวานนี้ข้อมูลก็ปรากฏชัดว่านายไมเคิลเป็นเพียงแค่ล็อบบี้ยิสต์ที่กัมพูชาจ้างมา ฉะนั้น วันนี้จบข่าว ไม่เชิญมาประเทศไทยอย่างแน่นอน” นายจิรายุระบุ