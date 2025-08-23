เปิด 5 แนวทาง ‘กมธ.สันติสุขฯ’ นัดโหวต ไม่เอาโทษ 112 เยาวชน-เข้มคดีทำร้ายร่างกาย
จากกรณีที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสร้างสังคมสันติสุข พ.ศ… ที่มี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นประธาน กมธ. ได้มีมติ 12 ต่อ 11 เสียง แก้ไขปรับปรุงมาตรา 3 ว่าด้วยการไม่นิรโทษกรรมให้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แต่จะมีการเพิ่มข้อความเพื่อบรรเทาโทษในกับเยาวชนที่ต้องคดีดังกล่าว ซึ่งได้นัดหาข้อสรุปและลงมติ ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อเสนอของ กมธ. ฝั่งที่เห็นด้วยกับการให้ปรับปรุงเนื้อหามาตรา 3 นั้น พบว่ามีข้อเสนอ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.เสนอให้ตัดเงื่อนไขการนิรโทษกรรมส่วนของการกระทำความผิดต่อส่วนตัวออกไป 2.ให้เพิ่มเติมถ้อยคำให้ผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำความผิดได้รับการนิรโทษกรรม 3.ให้เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรม กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 4.เป็นข้อเสนอที่ผสมระหว่างแนวทางที่สองและห้าเข้าด้วยกัน คือ เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรมกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเว้นการเอาผิดผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำผิด และ 5.ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรมให้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
นอกจากนั้น ในถ้อยคำที่กำหนดห้ามนิรโทษกรรมการทำผิดต่อส่วนตัว หรือการกระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มออกไป เหลือไว้เพียงผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ และได้เติมถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยว่า ความผิดไม่ยอมรับเงื่อนไขการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำตามที่คณะกรรมการกำหนด
