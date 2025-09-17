เปิดภาพ เอกนัฏ-ก๊วนชุมพร ดินเนอร์ ‘อนุทิน’ ก่อน ‘ลูกหมี’ ขนทัพซบภูมิใจไทย เช้าวันนี้

ชื่นมื่น ‘เอกนัฏ-ก๊วนชุมพร’ ชูมินิฮาร์ทดินเนอร์ ‘อนุทิน’ ก่อนขนทัพซบ ‘ภูมิใจไทย’ เช้าวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวานนี้ (16 กันยายน) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมรับประทานอาหาร ที่ร้านทีเฮ้าส์ ถนนพระราม 6 โดยปรากฏภาพพร้อมกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ นายชุมพล จุลใส นายนพพร อุสิทธิ์ หรือ นายกโต้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสุพล จุลใส นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร และทีมงานพลังชุมพร
ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ (16 ก.ย.) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น พร้อมชูมือมินิฮาร์ท ก่อนที่ในเช้าวันนี้นายชุมพล นำคณะเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
