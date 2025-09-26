กรมการปกครอง ตีกลับ ปธ.สภาขอตัว ‘ผู้กองแคท’ ช่วยราชการ ชี้ต้องทำหน้าที่ปลัดอำเภอ

ปค.ไม่อนุมัติ ‘ผู้กองแคท’ ช่วยงานสภา ชี้เพิ่งเป็น ‘ปลัดอำเภอ’ ต้องอยู่ทำงานในพื้นที่ก่อน
ผู้กองแคท – เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือที่ มท 302.1/3481 ถึงเลขานุการประธานรัฐสภา อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0001.02/479 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568
ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า มีความประสงค์ขอยืมตัวข้าราชการสังกัดกรมการปกครองราย ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง” มาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป นั้น
กรมการปกครองขอเรียนว่า เนื่องจากกรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการรายร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ไปดำรงตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป และกรมการปกครองมีนโยบายให้ข้าราชการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปลัดอำเภอ
ดังนั้น จึงไม่สามารถให้ข้าราชการรายดังกล่าวมาช่วยราชการที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
