หมอเปรม ร้องมงคล ทบทวนมติกมธ.กม. ผิดข้อบังคับการประชุม กีดกันไม่ให้นั่งกมธ.แก้รธน.

‘หมอเปรม’ ร้อง ‘มงคล’ ขอทบทวนมติ กมธ.กฎหมายฯ กีดกันไม่ให้เป็นตัวแทน นั่ง กมธ.พิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ อัดผิดข้อบังคับ-ถูกตัดสิทธิไม่เป็นธรรม แฉประชุมลับหลังเหตุตนเองติดธุระขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงนายมงคล สุรสัจจะ ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา กรณีการพิจารณาเสนอรายชื่อ กมธ.ในสัดส่วนของวุฒิสภา เพื่อเข้าร่วมเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบธรรมและขัดข้อบังคับการประชุม
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา มีมติให้ตนเป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ และได้ส่งชื่อไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) เป็นที่เรียบร้อยเพื่อจับสลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ได้จับสลากจากรายชื่อที่คณะต่างๆ ส่งเข้ามา รวม 20 คณะ เหลือเพียง 11 คณะ เพื่อร่วมกับ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ รวมเป็น 12 คน ซึ่งเป็นโควต้าของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ซึ่งวิปวุฒิสภาได้จับสลากได้ตนเป็นตัวแทนของ กมธ.การกฎหมายและการยุติธรรม
- หมอเปรม โวยกมธ.กฎหมาย นัดประชุม 10 ต.ค. รับใบสั่งให้เปลี่ยนชื่อ ไม่ให้ร่วมกมธ.แก้รธน.หรือไม่
- หมอเปรมแห้ว! กมธ.กม.สละโควต้า ไม่ส่งใครร่วม กมธ.แก้รธน. ลั่นเพื่อสามัคคี คนเก่งมีอีกเยอะ
- หมอเปรม โวย กมธ.กม.เตะตัดขา สกัดนั่งกมธ.แก้รธน. ลั่นส.ว.เสียงข้างน้อยกำลังถูกปิดปาก
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวด้วยว่า ปรากฏว่าวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ประธาน กมธ.การกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภา ได้เรียกประชุมด่วน โดยมีวาระพิจารณารายชื่อผู้แทน กมธ.ใหม่ ทั้งที่ได้มีมติไปแล้วในวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งตามข้อบังคับจะต้องเรียกประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือหากเป็นเรื่องด่วน วาระต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมติเดิม
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวอีกว่า การเรียกประชุมดังกล่าวถือว่าผิดข้อบังคับ อีกทั้งตนไม่ได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจใน จ.ขอนแก่น จึงเป็นการพิจารณาลับหลัง และภายหลังที่ประชุมมีมติไม่ส่งรายชื่อใครเข้าร่วม พร้อมคืนโควต้าให้วิปวุฒิสภาไปพิจารณาแทน
“การดำเนินการของประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาครั้งนี้ถือเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต และขัดต่อหลักจริยธรรมทางนิติบัญญัติ เพราะเป็นการกระทำที่กระทบสิทธิส่วนบุคคล และอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภาโดยรวม จึงขอเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา เร่งพิจารณาทบทวนมติที่เกิดขึ้นโดยด่วน เพื่อรักษามาตรฐานและบรรทัดฐานของวุฒิสภา” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว