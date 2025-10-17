โดม เล่าเห็นกับตา ตึกสแกมเมอร์ ในเขมร กลัวจนไม่กล้าต่อไวไฟโรงแรม ฝากนายกฯเร่งปราบ

โดม เล่าเห็นกับตา ตึกสแกมเมอร์ ในเขมร กลัวจนไม่กล้าต่อไวไฟโรงแรม ฝากนายกฯ เร่งปราบ
สแกมเมอร์ – ขบวนการสแกมเมอร์ หลอกลวงคนทั่วโลกให้ตกเป็นเหยื่อ สูญเสียทั้งทรัพย์สิน จิตใจ กระทั่งบางรายถึงกับถูกพรากชีวิตไปนั้น ได้สร้างความทุกข์แก่ครอบครัว คนรัก และสะเทือนสังคมไปตามกัน กระทั่งกรณี น.ศ.เกาหลีใต้ ถูกทำให้สูญหายและทรมาน เสียชีวิตในประเทศกัมพูชา เขย่าโลกอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลโสมขาวเอาจริง เดินหน้าช่วยพลเมืองกลับประเทศ ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ต่อสายคุยกับ ปธน.เกาหลีใต้ เพื่อจับมือเดินหน้าปราบปัญหาสแกมเมอร์นี้ด้วยกัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม โดม-ปกรณ์ ลัม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า “ผมมีโอกาสเคยไปทำงานที่พนมเปญและปอยเปตหลายครั้ง บอกได้เต็มปากว่า เคยเห็นตึกพวก Scammers มาด้วยตาตัวเอง และแม้แต่คนกัมพูชาเองที่มาขับรถรับส่งให้ผม ยังชี้ให้ดูว่า นี่คือตึกที่ Scammers ทำงานอยู่
ที่นั่นมีตึกพวก Scammers อยู่เต็มไปหมด ผมไปทำงานทุกครั้ง ก็กลัวทุกครั้ง แม้แต่ WiFi โรงแรมยังไม่กล้าต่อ กลัวโดนแฮ็กข้อมูล เวลาหิวข้าวส่วนใหญ่ก็จะสั่งกินในโรงแรม เพราะไม่กล้าออกไปกินข้างนอก กลัวโดนลักพาตัว ยืนยันได้เลยว่า เมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวก Scammers เป็นหลัก
ผมขอให้กำลังใจท่านนายกฯอนุทิน ปราบพวก Scammers กับเหล่านานาประเทศ อย่างเต็มที่ให้สิ้นซาก เพราะเรื่องนี้เป็นสร้างความเสียหายให้กับนานาประเทศ อย่างประเมินค่ามิได้!”
