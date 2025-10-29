ธวัช ศรีช่วย สจ.บางกรวย ลาออกสมาชิกพรรคประชาชน รับผิดชอบเหตุทำร้ายอดีตแฟนสาว

ธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.บางกรวย ลาออกสมาชิก-ยุติบทบาททางการเมืองกับพรรคประชาชน รับผิดชอบเหตุทำร้ายร่างกาย-จิตใจอดีตแฟนสาว ขออภัยพรรคต้องเจอความด่างพร้อย จากพฤติกรรมส่วนตัว
จากกรณีปรากฏข่าวว่า นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย พรรคประชาชน (ปชน.) ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่ ขณะที่ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เผยว่า ได้คุยกับผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายและญาติขอความร่วมมือไม่เผยแพร่คลิปต่อ อีกทั้งไม่พร้อมและไม่ประสงค์ให้ผู้ใดติดต่อโดยตรง
ส่วนปม “คำสั่งผู้ใหญ่” นั้น นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ชี้ว่า ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว มีข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกพรรคคนใดได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุและมีคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายธวัช ศรีช่วย ออกแถลงการณ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว แสงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน รวมถึงยุติบทบาททางการเมืองในพรรค ปชน.อย่างเด็ดขาด
นายธวัชระบุว่า วันนี้ผมขอแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ต้องขออภัยต่อประชาชนและคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อสิ่งที่เกิดครับ
สำหรับแถลงการณ์ของนายธวัชระบุว่า ผม นายธวัช ศรีช่วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย ขอใช้คำแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผมต่ออดีตแฟนสาวตามที่ปรากฏบนสื่อทั่วไปนั้น
ผมขอสารภาพและยอมรับด้วยความรู้สึกผิดอย่างที่สุดว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่เกิดจากความขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบของผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใดๆ มาอ้างได้ การกระทำของผมเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นการทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์และหลักการชุดคุณค่าอุดมการณ์ที่พรรคยึดถือ
เพื่อให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อมิให้พรรคประชาชนต้องได้รับความด่างพร้อย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวที่เลวร้ายของผมโดยไม่ตั้งใจนี้
ดังนั้น ผมจึงขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากนี้ผมจะยุติบทบาททางการเมืองในนามของพรรคประชาชนอย่างเด็ดขาด
สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความสำนึกผิดต่ออดีตแฟนสาว ผมขอโทษต่อการทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงที่ได้กระทำลงไป
ต่อพรรคประชาชน ทั้งผู้บริหาร สมาชิกพรรค และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผมขออภัยอย่างสูงที่ทำให้พรรคต้องได้รับผลกระทบและความด่างพร้อยจากพฤติกรรมส่วนตัวของผม
ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังในฐานะตัวแทนของท่าน และขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ส.อบจ.ที่ท่านมอบความไว้วางใจให้
ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อย
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
นายธวัช ศรีช่วย