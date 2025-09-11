จนท.เคลียร์พื้นที่จุดปะทะ บ้านห้วยเต่า พบเป้ 3 ใบ คราบเลือด เชื่อเป็นของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ผบ.ตร ให้ความสำคัญ ปิดล้อมจับกุม ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สะบ้าย้อย จ.สงขลา ถือเป็นการเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายตามหมายจับ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีเช้ามืดวันนี้ เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการปิดล้อมกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้ พื้นที่ป่าสวนยางเนินเขา บ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร ได้ให้ความสำคัญมาตั้งแต่แรก เพราะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน พระสงฆ์และสามเณรมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก
กรณีนี้ถือเป็นการเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่มีการออกหมายจับและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ประสานกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปฏิบัติการ
โดยเข้าควบคุมตัวเจ้าของสวน และได้มีการซักถามจนยืนยันว่าได้ให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุจริง จากนั้นได้แบ่งกำลังติดตามและค้นหา พบว่ากลุ่มผู้กระทำผิดได้หลบหนีอยู่ และได้มีการใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กัน ฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัย อยู่ระหว่างการสำรวจและเคลียร์พื้นที่ ยังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดปะทะครั้งแรก ซึ่งเป็นเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี พบกระเป๋าเป้ 3 ใบ และคราบเลือด เชื่อว่าเป็นของคนร้าย และเกิดการยิงปะทะกันเป็นครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างการปิดล้อมและการกระชับพื้นที่ พร้อมกับเชิญผู้นำให้มาเจรจาเพื่อให้คนร้ายออกมามอบตัว หากมีความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ลอบยิงเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มของนายอุสนี ยีกะเสน กับพวก ราว 5 คน ซี่งเข้ามากบดานในพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อเหตุ แต่โชคดีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปพบเสียก่อน