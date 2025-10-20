ชาวหนองบัวบำภูไม่ท้อ เข้าเมืองเฝ้าหน้าธนาคารตั้งแต่ตี 3 รอยืนยันตัวตนคนละครึ่งพลัส

ชาวหนองบัวบำภู มาเฝ้าหน้าธนาคารตั้งแต่ตี 3 รอยืนยันตัวตนคนละครึ่งพลัส ชาวบ้านเผยมารอบ 4 แล้ว แต่ไม่ท้อ
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาตลาดเย็นหนองบัวลำภู ริมถนนสาย 210 หนองบัวลำภู-เลย พบว่า ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารได้มีชาวบ้านพากันมานั่งเฝ้ารอคอย ธนาคารเปิดทำการเพื่อมาทำการยืนยันตัวตน ให้ได้รับสิทธิ ชาวบ้านบางคนบอกว่า ตื่นอาบน้ำตั้งแต่ตีหนึ่ง เดินทางมาถึงธนาคารประมาณตีสามกันแล้ว ส่วนมากชาวบ้านที่มาเฝ้ารอคอยต่างเคยมาธนาคารกันแล้วหลายครั้ง
ชายชาวบ้านรายหนึ่ง เดินทางมาจากอำเภอโนนสัง บอกว่า อำเภอโนนสัง ไม่มีธนาคารกรุงไทย มีเพียงตู้เอทีเอ็มเท่านั้น และได้ไปทำการยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มแล้ว ก็ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ วันนี้เดินทางมาที่นี่ เป็นครั้งที่ 4 แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถทำการยืนยันตัวตนได้หรือไม่
ส่วนหญิงรายหนึ่ง เล่าว่า เดินทางมาจากอำเภอศรีบุญเรือง ออกจากบ้านมาประมาณตีสาม มาอำเภอเมืองเป็นรอบที่ 2 เพราะไปที่อำเภอศรีบุญเรืองแล้ว เห็นว่ามีคนมาก มีธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียว จึงมาที่อำเภอเมือง ซึ่งมีธนาคารกรุงไทย อยู่ 3 แห่ง คือ พร้อมทั้งบอกว่า อยากได้เงินไปซื้อเป็นของใช้ในครัวเรือน พวก น้ำปลา ผงชูรส
นอกจากนั้น ยังมียายอีกคน บอกว่า เมื่อวานก็ไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาในห้างเกือบเป็นลม เพราะคนเยอะมาก ทางธนาคารรับได้ 292 คน รอจนค่ำก็ไม่ได้ วันนี้จึงมาที่ธนาคารนี้ตั้งแต่ตีสี่ เพื่อให้ได้รับการยืนยันตัวตน พอให้ได้สิทธิได้เงินไปซื้อข้าวสาร
ส่วนประชาชนทั่วไป ที่ได้มีการยืนยันตัวตนได้แล้ว เริ่มทำการกดรับสิทธิ โครงการคนละครึ่งกันตั้งแต่เริ่มเวลาที่เปิดให้กดรับสิทธิกันตั้งแต่ 06.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ซึ่งก็ใช้เวลาในการโหลดข้อมูลกว่าจะเข้าระบบได้เป็นเวลานาน แต่บางคนที่ทำการกดรับสิทธิตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. เลยก็สามารถเข้าได้เร็ว ไม่ได้รอนาน ซึ่งเงินดังกล่าว เป็นความหวังของชาวบ้านที่จะนำไปใช้จ่ายในครอบครัว เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แม้จะไม่มากแต่ก็ยังดี ที่พอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างในบางส่วน