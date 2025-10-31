ผู้ประกอบการสงขลาฝันสลาย ฟุตบอลชายซีเกมส์ย้ายสนามไปเตะราชมังฯ รายได้วูบ 50%

ภาคเอกชนสงขลาฝันสลาย ฟุตบอลชายซีเกมส์ย้ายสนามไปเตะราชมังฯ กทม. รายได้วูบ 50%
จากกรณีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีมติเลื่อนสนามของการแข่งขันฟุตบอลชาย ในกลุ่มเอของทีมชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย ไทย, กัมพูชา และติมอร์เลสเต โดยย้ายจากสนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา ไปแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ พร้อมระบุเหตุผลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ขณะที่การแข่งขันใน จ.สงขลา มีการบรรจุกีฬาไว้ 10 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา (ก่อนย้ายไปราชมังฯ), กาบัดดี้และหมากรุก แข่งขันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ, ยูโด แข่งขันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คาราเต้และมวยปล้ำ แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่, ปันจักสีลัต แข่งขันที่สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่, วูซู แข่งขันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มวยสากลสมัครเล่น แข่งขันที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และเปตอง แข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายสิทธิพงษ์ สิทธิอัครประภา ผู้บริหารโรงแรมและนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่า ภาคเอกชนใน จ.สงขลา มีความคาดหวังจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ใช้พื้นที่ จ.สงขลา แข่งขันกีฬา 10 ชนิด เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ประมาณ 750 ล้านบาท โดยมีการแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬาหลักของการทำรายได้ เมื่อมีการย้ายสนามไปเตะที่ราชมังฯ เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องการรักษาความปลอดภัยนักเตะ ภาคเอกชนสงขลาเอามือทาบอกเบาๆ แล้วถอนลมหายใจ เห็นใจแฟนบอลและผู้ประกอบการในพื้นที่ เม็ดเงินจะลดลงเหลือ 50% ของการที่ตั้งเป้าไว้หรือน้อยกว่า เพราะกีฬาที่จะแข่งขันไม่ได้อยู่ในความสนใจมากนัก