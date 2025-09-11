แห่ชมคลิปนทท. กลายเป็นนักข่าวจำเป็น หลังขับจยย.จากไทยกลับอังกฤษ แต่ติดอยู่ที่ เนปาล

แห่ชมคลิป ยูทูบเบอร์หนุ่ม กลายเป็นนักข่าวจำเป็น หลังขับจยย.จากไทยกลับอังกฤษ แต่ติดอยู่ที่ เนปาล
เนปาล – กลายเป็นคลิปวิดีโอที่มียอดผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทะลุ 5 ล้านวิวแล้ว หลังยูทูบเบอร์หนุ่ม เจ้าของช่อง @wehatethecold ซึ่งมีผู้ติดตามราว 1.2 แสนคน โพสต์วิดีโอความยาวกว่า 23 นาที เผยภาพสถานการณ์เหตุประท้วงครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลซึ่งทวีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยที่เจ้าของช่องได้เผยแพร่ภาพวันที่ 2 ของการประท้วง (9 กันยายน)
วิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นถึงฝูงชนจำนวนมาก หรือกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกตัวเองว่า Gen Z ขณะบุกเข้าจุดไฟเผาอาคารรัฐสภา ทุบทำลายรถตำรวจ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น และประท้วงนโยบายแบนการใช้โซเชียล 26 แพลตฟอร์ม แม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกนโยบายดังกล่าวในเวลาต่อมา
โดยเจ้าตัวระบุว่า “ผมไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นในวันนี้ การประท้วงของคนรุ่น Gen Z และสิ่งเหล่านี้บันทึกโดยเลนส์ของผม การเดินทางกลับจากประเทศไทยไปสหราชอาณาจักรด้วย 2 ล้อ (จยย.) จะไปต่อเร็วๆ นี้ ในตอนที่ผมออกจากเคอร์ฟิวที่นี่ แต่ดูเหมือนว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะถึงตอนนั้น รักทุกคนนะ”
พร้อมกล่าวด้วยว่า “แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ผมไม่ใช่นักข่าว เป็นแค่คนโง่ๆ ที่มีกล้องและ (อาจจะ) มีความกล้าหาญ ผมติดอยู่ที่นี่หลังจากขับ จยย.จากประเทศไทยกลับอังกฤษ”
อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก เช่นว่า
- ไม่ใช่วล็อกเกอร์แต่เป็นนักข่าวภาคสนาม (Vlogger (x) Ground Reporter (/))
- กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เนปาลโดยไม่ได้ตั้งใจ (Bro, unintentionally became the part of history of Nepal)
- นอนเป็นนักท่องเที่ยว ตื่นมาเป็นนักข่าว (Slept as a tourist, woke up as a reporter.)
- จู่ๆ ก็กลายเป็นนักข่าว ขอบคุณนักเดินทาง (Accidently became a reporter. Thank you travellers.)
- พ่อหนุ่มเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว และรอดชีวิตในฐานะนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ คุณเก่งกว่านักข่าวบางคนเยอะ (Dude entered as a tourist and survived as a freedom fighter. You are far better than some journalist)
