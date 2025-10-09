ซีอีโอเซเรียอาโต้ราบิโอต์ต้องเคารพต้นสังกัด หลังวิจารณ์เรื่องเตะนอกประเทศ
ลุยจิ เด แซร์โว ซีอีโอของลีกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ออกมาตำหนิอาเดรียง ราบิโอต์ กองกลางชาวฝรั่งเศสของเอซี มิลาน หลังราบิโอต์วิจารณ์ต้นสังกัดเรื่องแผนไปเตะเกมลีกกับโคโม่ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองมิลานจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว 2026 และมีแผนใช้สนามซานซิโร่เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขัน จึงต้องย้ายสถานที่เตะเกมลีก และสโมสรกับเซเรียอาผุดไอเดียไปเตะในออสเตรเลียเพื่อขยายฐานความนิยม เช่นเดียวกับเกมระหว่างบียาร์รีลกับบาร์เซโลน่าในลาลีก้า สเปน ที่เตรียมย้ายไปเตะที่ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม ทำลายขนบเรื่องที่ลีกยุโรปไม่เคยไปเตะนอกประเทศมาก่อน และเพิ่งได้ไฟเขียวจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ท่ามกลางเสียงวิจารณ์มากมาย
ราบิโอต์ให้สัมภาษณ์ “เลอ ฟิกาโร่” สื่อบ้านเกิด ว่า ทั้งที่มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องโปรแกรมเตะถี่และปัญหาสุขภาพของนักเตะมากมาย แต่แผนเหล่านี้มันเลอะเทอะมากๆ การต้องเดินทางไกลเพื่อไปเตะแมตช์ระหว่างสโมสรอิตาลีที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องบ้าบอสุดสุด แล้วนักเตะก็ต้องมาปรับตัวอีกแล้ว
ล่าสุด เด แซร์โว่ ซีอีโอเซรียอา ถูกสื่อถามถึงความเห็นของราบิโอต์ ซึ่งเด แซร์โว่ ตอบว่า เขาพูดถึง แต่ราบิโอต์ก็เป็นเช่นเดียวกับบรรดานักเตะที่ทำเงินหลายล้านยูโร พวกเขาลืมไปว่าพวกเขาได้ค่าจ้างให้เล่นฟุตบอลและทำกิจกรรมเหล่านี้ เขาควรเคารพต่อเงินที่เขาได้รับ และปรับตัวตามแผนของผู้จ้างซึ่งก็คือมิลานที่ยอมรับและเดินหน้าตามแผนการพาทีมไปเตะในต่างแดน