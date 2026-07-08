ก้าวข้ามขีดจำกัด! เจาะลึก ‘PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026’ มิติใหม่จอมเตะไทย สู่สมรภูมิเสมือนจริงระดับโลก

หลายทศวรรษที่ผ่านมา “เทควันโด” คือกีฬาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทั้งในฐานะกีฬาสร้างเยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพ และเวทีสร้างนักกีฬาทีมชาติที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก แต่เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น วงการเทควันโดเองก็เริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดของการแข่งขันแบบเดิม สู่รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกีฬาเข้ากับโลกเสมือนจริง จนเกิดเป็น “Virtual Taekwondo” หรือกีฬาเทควันโดเสมือนจริง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก
PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026
ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เดินหน้าขับเคลื่อนกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง โดย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน “PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026” เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันรูปแบบใหม่ พร้อมสร้างฐานนักกีฬารุ่นใหม่รองรับเวทีระดับนานาชาติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นอย่างโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกผลักดันเพื่อบรรจุเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการในอนาคต
นายสุทธิศรี มณีรัตนโศภิต ประธานฝ่ายจัดอบรมและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
นายสุทธิศรี มณีรัตนโศภิต ประธานฝ่ายจัดอบรมและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย อธิบายว่า จุดเด่นที่สุดของกีฬาเทควันโดเสมือนจริง คือการลดข้อจำกัดที่เคยเป็นกำแพงของการแข่งขันแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หรือรุ่นน้ำหนัก ผู้เข้าแข่งขันสามารถประลองฝีมือกันได้อย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันก็ลดโอกาสการบาดเจ็บจากการปะทะโดยตรง ทำให้ผู้เล่นสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะดึงดูดเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจกีฬาเทควันโดมากขึ้น
การแข่งขัน PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026
นายสุทธิศรี ระบุอีกว่า แม้จะเปลี่ยนสนามแข่งขันมาอยู่ในโลกเสมือน แต่หัวใจของกีฬาเทควันโดยังคงเหมือนเดิม นักกีฬายังต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม เพียงแต่ระบบจะประเมินผลผ่านเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแทนกรรมการบนสนาม ก่อนแปลงเป็นคะแนนในรูปแบบพลังชีวิต คล้ายเกมต่อสู้สมัยใหม่ ทำให้การแข่งขันมีความสนุก เข้าใจง่าย รวมถึงตอบโจทย์ผู้ชมยุคดิจิทัล
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังมีแผนขยายการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้กีฬาชนิดนี้เข้าสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตลอดจนเวทีระดับนานาชาติในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันอุปกรณ์การแข่งขันจะยังมีราคาค่อนข้างสูง แต่สมาคมฯ เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเผยแพร่และนำอุปกรณ์ออกโรดโชว์ในหลายพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้ทดลองเล่น รวมถึงเข้าถึงกีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ ปตท. ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีโลก
“วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันชิ้นนี้ คือเราอยากเผยแพร่ความเป็น Virtual Taekwondo ว่ามีความแตกต่างจากเทควันโดปกติ คือไม่มีในเรื่องของขอบเขตของอายุ น้ำหนัก หรือแม้กระทั่งเพศ ซึ่งชายกับหญิงสามารถลงแข่งด้วยกันได้ ทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บของนักกีฬา ทำให้เล่นได้เต็มที่ เด็กก็ชนะผู้ใหญ่ได้ ผู้หญิงก็ชนะผู้ชายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงรักษาความเป็นเทควันโดอยู่” สุทธิศรี ระบุ
ใบเตย–ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ทางด้านมุมมองจากนักกีฬาระดับอาชีพ ใบเตย–ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ยอมรับว่า แม้จะเป็นนักกีฬาเทควันโดอาชีพ แต่การลงแข่งขัน Virtual Taekwondo กลับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้แทบทั้งหมด โดยเฉพาะการคำนวณระยะการเตะ เพราะภาพที่มองเห็นผ่านระบบเสมือนจริง (VR) ไม่เหมือนกับการแข่งขันบนสนามจริง นักกีฬาจึงต้องปรับวิธีคิดและจังหวะการเคลื่อนไหวใหม่ทั้งหมด
นักกีฬาต้องเรียนรู้การคำนวณระยะและจังหวะการเตะใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการแข่งขัน Virtual Taekwondo
อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าความแตกต่างเหล่านี้คือเสน่ห์ของกีฬา เพราะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เรียนรู้รูปแบบการแข่งขันใหม่ ทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยขยายฐานผู้เล่นเทควันโดให้กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก-เยาวชน หรือผู้ที่สนใจกีฬาแต่กังวลเรื่องการปะทะและการบาดเจ็บ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ผ่านกีฬาชนิดนี้ก่อนต่อยอดสู่การแข่งขันจริงในอนาคต นอกจากนี้ เธอยังรู้สึกภาคภูมิใจที่มีหน่วยงานอย่าง ปตท. และการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้ามาสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาว่ากีฬาชนิดนี้มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล
“ใน VR รู้สึกว่ามันต่างจากชีวิตจริงค่ะ เพราะช่วงขาในระบบมันจะสั้นกว่าขาจริง อย่างบางทีถ้าในชีวิตจริงเห็นคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้า พอยกขาเตะแสร้งทำเหมือนมันจะถึงแล้ว แต่จริงๆ ในเกมคือระยะมันยังขาดอยู่ เราเลยต้องเพิ่มระยะเข้าไปให้ใกล้ชิดมากๆ ถึงจะเตะโดน ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องระยะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะ” ศศิกานต์ เผย
บรรยากาศตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคัก
ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน และเพื่อนร่วมทีม
บรรยากาศการชิงชัยตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเข้มข้นและคึกคัก ภาพจอมเตะไทยในอุปกรณ์ VR ที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อออกอาวุธอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นภาพจำมิติใหม่ที่สร้างความตื่นตาให้แก่ผู้เข้าชมและผู้ฝึกสอนรอบสนาม โดยทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหว การหมุนตัว หรือการเตะจะถูกประมวลผลผ่านระบบตรวจจับแบบเรียลไทม์ ก่อนจะแสดงผลเป็นค่าความเสียหายบนแถบพลังชีวิตของคู่ต่อสู้บนหน้าจอขนาดยักษ์ คงทั้งความดุดันและทักษะของศิลปะการต่อสู้ไว้อย่างครบถ้วน
และเมื่อฉากการแข่งขันในศึก PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026 ทั้ง 10 รุ่นสิ้นสุดลง ก็ได้โฉมหน้าของผู้คว้าเหรียญทองในแต่ละรุ่นการแข่งขัน ดังนี้
- รุ่น 9-11 ปี ชาย : ภัทรธร ผุยน้อย (ทีม B-Dells Taekwondo Uttaradit B)
- รุ่น 12-15 ปี ชาย : ปภัชเดช มินิพันธ์ (ทีม Joseph Phichit A)
- รุ่น 16-30 ปี ชาย : รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
- รุ่น 9-11 ปี หญิง : ธัญพิชชา บุญทา (ทีม The Champion Taekwondo A)
- รุ่น 12-15 ปี หญิง: พัทธนันท์ แสงงิ้ว (ทีม Nontawat Taekwondo Academy A)
- รุ่น 16-30 ปี หญิง : ธาลินี ศรีมะหัน (ทีม Nammoei Gym Taekwondo A)
- รุ่น 9-11 ปี Mix : ภควันต์ บำรุงรส (ทีม B-Dells Taekwondo Uttaradit A)
- รุ่น 12-15 ปี Mix : ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
- รุ่น 16-30 ปี Mix : รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
- รุ่น 31 ปีขึ้นไป Mix : ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ (ทีม Seung-Li Taekwondo A)
พิธีมอบรางวัล PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026 รุ่น 16-30 ปี Mix
บทสรุปของศึก “PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026” จึงไม่ใช่เพียงเวทีชิงชัยของนักกีฬา หากแต่เป็นภาพสะท้อนว่ากีฬาเองก็สามารถปรับตัวไปพร้อมกับโลกยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว เมื่อเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่กีฬา ทว่าเข้ามาขยายโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื้นที่ ได้ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันเดียวกัน พร้อมเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ของวงการเทควันโดไทยบนเวทีนานาชาติ