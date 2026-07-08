ก้าวข้ามขีดจำกัด! เจาะลึก ‘PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026’ มิติใหม่จอมเตะไทย สู่สมรภูมิเสมือนจริงระดับโลก

8.07.26 | 14:51 น.

หลายทศวรรษที่ผ่านมาเทควันโด คือกีฬาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทั้งในฐานะกีฬาสร้างเยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพ และเวทีสร้างนักกีฬาทีมชาติที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก แต่เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น วงการเทควันโดเองก็เริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดของการแข่งขันแบบเดิม สู่รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกีฬาเข้ากับโลกเสมือนจริง จนเกิดเป็น “Virtual Taekwondo” หรือกีฬาเทควันโดเสมือนจริง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก


PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026

ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เดินหน้าขับเคลื่อนกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง โดย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน “PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026” เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันรูปแบบใหม่ พร้อมสร้างฐานนักกีฬารุ่นใหม่รองรับเวทีระดับนานาชาติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นอย่างโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกผลักดันเพื่อบรรจุเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการในอนาคต

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นายสุทธิศรี มณีรัตนโศภิต ประธานฝ่ายจัดอบรมและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

นายสุทธิศรี มณีรัตนโศภิต ประธานฝ่ายจัดอบรมและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย อธิบายว่า จุดเด่นที่สุดของกีฬาเทควันโดเสมือนจริง คือการลดข้อจำกัดที่เคยเป็นกำแพงของการแข่งขันแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หรือรุ่นน้ำหนัก ผู้เข้าแข่งขันสามารถประลองฝีมือกันได้อย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันก็ลดโอกาสการบาดเจ็บจากการปะทะโดยตรง ทำให้ผู้เล่นสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะดึงดูดเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจกีฬาเทควันโดมากขึ้น

การแข่งขัน PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026

นายสุทธิศรี ระบุอีกว่า แม้จะเปลี่ยนสนามแข่งขันมาอยู่ในโลกเสมือน แต่หัวใจของกีฬาเทควันโดยังคงเหมือนเดิม นักกีฬายังต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม เพียงแต่ระบบจะประเมินผลผ่านเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแทนกรรมการบนสนาม ก่อนแปลงเป็นคะแนนในรูปแบบพลังชีวิต คล้ายเกมต่อสู้สมัยใหม่ ทำให้การแข่งขันมีความสนุก เข้าใจง่าย รวมถึงตอบโจทย์ผู้ชมยุคดิจิทัล

ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังมีแผนขยายการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้กีฬาชนิดนี้เข้าสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตลอดจนเวทีระดับนานาชาติในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันอุปกรณ์การแข่งขันจะยังมีราคาค่อนข้างสูง แต่สมาคมฯ เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเผยแพร่และนำอุปกรณ์ออกโรดโชว์ในหลายพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้ทดลองเล่น รวมถึงเข้าถึงกีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ ปตท. ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันชิ้นนี้ คือเราอยากเผยแพร่ความเป็น Virtual Taekwondo ว่ามีความแตกต่างจากเทควันโดปกติ คือไม่มีในเรื่องของขอบเขตของอายุ น้ำหนัก หรือแม้กระทั่งเพศ ซึ่งชายกับหญิงสามารถลงแข่งด้วยกันได้ ทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บของนักกีฬา ทำให้เล่นได้เต็มที่ เด็กก็ชนะผู้ใหญ่ได้ ผู้หญิงก็ชนะผู้ชายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงรักษาความเป็นเทควันโดอยู่ สุทธิศรี ระบุ

ใบเตยศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

ทางด้านมุมมองจากนักกีฬาระดับอาชีพ ใบเตยศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ยอมรับว่า แม้จะเป็นนักกีฬาเทควันโดอาชีพ แต่การลงแข่งขัน Virtual Taekwondo กลับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้แทบทั้งหมด โดยเฉพาะการคำนวณระยะการเตะ เพราะภาพที่มองเห็นผ่านระบบเสมือนจริง (VR) ไม่เหมือนกับการแข่งขันบนสนามจริง นักกีฬาจึงต้องปรับวิธีคิดและจังหวะการเคลื่อนไหวใหม่ทั้งหมด

นักกีฬาต้องเรียนรู้การคำนวณระยะและจังหวะการเตะใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการแข่งขัน Virtual Taekwondo

อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าความแตกต่างเหล่านี้คือเสน่ห์ของกีฬา เพราะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เรียนรู้รูปแบบการแข่งขันใหม่ ทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยขยายฐานผู้เล่นเทควันโดให้กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก-เยาวชน หรือผู้ที่สนใจกีฬาแต่กังวลเรื่องการปะทะและการบาดเจ็บ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ผ่านกีฬาชนิดนี้ก่อนต่อยอดสู่การแข่งขันจริงในอนาคต นอกจากนี้ เธอยังรู้สึกภาคภูมิใจที่มีหน่วยงานอย่าง ปตท. และการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้ามาสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาว่ากีฬาชนิดนี้มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล

ใน VR รู้สึกว่ามันต่างจากชีวิตจริงค่ะ เพราะช่วงขาในระบบมันจะสั้นกว่าขาจริง อย่างบางทีถ้าในชีวิตจริงเห็นคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้า พอยกขาเตะแสร้งทำเหมือนมันจะถึงแล้ว แต่จริงๆ ในเกมคือระยะมันยังขาดอยู่ เราเลยต้องเพิ่มระยะเข้าไปให้ใกล้ชิดมากๆ ถึงจะเตะโดน ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องระยะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะศศิกานต์ เผย

บรรยากาศตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคัก
ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน และเพื่อนร่วมทีม

บรรยากาศการชิงชัยตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเข้มข้นและคึกคัก ภาพจอมเตะไทยในอุปกรณ์ VR ที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อออกอาวุธอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นภาพจำมิติใหม่ที่สร้างความตื่นตาให้แก่ผู้เข้าชมและผู้ฝึกสอนรอบสนาม โดยทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหว การหมุนตัว หรือการเตะจะถูกประมวลผลผ่านระบบตรวจจับแบบเรียลไทม์ ก่อนจะแสดงผลเป็นค่าความเสียหายบนแถบพลังชีวิตของคู่ต่อสู้บนหน้าจอขนาดยักษ์ คงทั้งความดุดันและทักษะของศิลปะการต่อสู้ไว้อย่างครบถ้วน

และเมื่อฉากการแข่งขันในศึก PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026 ทั้ง 10 รุ่นสิ้นสุดลง ก็ได้โฉมหน้าของผู้คว้าเหรียญทองในแต่ละรุ่นการแข่งขัน ดังนี้

  • รุ่น 9-11 ปี ชาย : ภัทรธร ผุยน้อย (ทีม B-Dells Taekwondo Uttaradit B)
  • รุ่น 12-15 ปี ชาย : ปภัชเดช มินิพันธ์ (ทีม Joseph Phichit A)
  • รุ่น 16-30 ปี ชาย : รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
  • รุ่น 9-11 ปี หญิง : ธัญพิชชา บุญทา (ทีม The Champion Taekwondo A)
  • รุ่น 12-15 ปี หญิง: พัทธนันท์ แสงงิ้ว (ทีม Nontawat Taekwondo Academy A)
  • รุ่น 16-30 ปี หญิง : ธาลินี ศรีมะหัน (ทีม Nammoei Gym Taekwondo A)
  • รุ่น 9-11 ปี Mix : ภควันต์ บำรุงรส (ทีม B-Dells Taekwondo Uttaradit A)
  • รุ่น 12-15 ปี Mix : ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
  • รุ่น 16-30 ปี Mix : รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา (ทีม TIRAK TAEKWONDO A)
  • รุ่น 31 ปีขึ้นไป Mix : ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ (ทีม Seung-Li Taekwondo A)

พิธีมอบรางวัล PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026 รุ่น 16-30 ปี Mix

บทสรุปของศึก “PTT Virtual Taekwondo Thailand Championships 2026” จึงไม่ใช่เพียงเวทีชิงชัยของนักกีฬา หากแต่เป็นภาพสะท้อนว่ากีฬาเองก็สามารถปรับตัวไปพร้อมกับโลกยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว เมื่อเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่กีฬา ทว่าเข้ามาขยายโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื้นที่ ได้ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันเดียวกัน พร้อมเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ของวงการเทควันโดไทยบนเวทีนานาชาติ