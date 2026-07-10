CJ MORE ส่งมอบความคุ้มค่าครั้งใหญ่ มหกรรม 1 แถม 1 กว่า 500 รายการ ทุกสัปดาห์ ช่วยเซฟค่าครองชีพ

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค CJ MORE ตอกย้ำความเป็นร้านค้าของชุมชนที่ ครบ ถูก คุ้ม เดินหน้าส่งมอบโปรโมชัน 1 แถม 1 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตลอด 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่มิถุนายน 2569 – กันยายน 2569 เพื่อตอกย้ำความตั้งใจที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของทุกครัวเรือนอย่างจริงจัง
ไฮไลต์สำคัญคือการรวบรวมสินค้ากว่า 500 รายการ ครอบคลุมครบทุกหมวดหมู่ในร้าน อาทิ เครื่องดื่ม ขนม ข้าวสาร เครื่องปรุง อาหารพร้อมทาน สินค้าซักปรับล้าง เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคนในบ้าน
พบกับมหกรรม1แถม1ได้ที่ CJ MORE ทุกสาขา ทั่วประเทศ ทุกวันศุกร์–อาทิตย์ และขยายเป็น 7 วันเต็มในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถวางแผนการจับจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบายและเข้าถึงความคุ้มค่าได้ทุกครั้งที่แวะมา
ติดตามรายละเอียดสินค้าและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CJ MORE, TikTok @CJMORETH และ LINE Official Account @CJMORE