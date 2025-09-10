ต่างประเทศ

เปิดชนวน ม็อบเจนซี เดือดกลางเนปาล จากแบนโซเชียล นำไปสู่การลุกฮือต้านคอร์รัปชั่น

ภาพ AP

จากกรณีม็อบประท้วงเดือดในเนปาล ผลพวงของการสั่งแบนโซเชียลมีเดียทั้งหมด 26 แพลตฟอร์ม อาทิ วอทช์แอพพ์, อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก และยูทูบ ส่งผลให้ผู้ชุมนุมวัยหนุ่ม-สาวที่เรียกตัวเองว่า ม็อบคนเจนซี รวมตัวกันที่รัฐสภา เพื่อกดดันรัฐบาล แต่แล้วการตอบโต้ของแต่ละฝ่ายดูเหมือนทวีความรุนแรงขึ้น แม้ทางรัฐบาลได้ยอมยกเลิกการแบนโซเชียลมีเดียแล้ว

พาดูชนวนเหตุของการประท้วงครั้งนี้

การแบนโซเชียลมีเดีย

แน่นอนว่าการประท้วงครั้งนี้หลักๆมาจาก มาตรการแบนโซเชียลของรัฐบาล ขณะที่นักวิจารณ์รายหนึ่ง อ้างว่า “รัฐบาลพยายามขวางการรณรงค์ต่อต้านทุจริตด้วยการสั่งห้าม”

แม้ว่าการสั่งห้ามจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของการประท้วงสุดเดือด แต่ผู้ชุมนุมยังแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่ฝังรากลึกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

ภาพ AP

คำเรียกร้องของผู้ประท้วง

2 ข้อเรียกร้องหลัก คือ ให้รัฐบาลยกเลิกแบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการแล้ว ส่วนข้อต่อมา คือ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทุจริต

ผู้ประท้วงจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้เชื่อมโยงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเข้ากับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และข้อกล่าวหา เรื่องการทุจริตอย่างแพร่หลายในหมู่นักการเมือง

บินู เคซี นักศึกษาสาววัย 19 กล่าวกับบีบีซีเนปาลว่า “ต้องการเห็นจุดจบการคอร์รัปชันในเนปาล ผู้นำประเทศให้สัญญาไว้อย่างหนึ่งในช่วงเลือกตั้ง แต่ไม่เคยทำได้จริง พวกเขาเป็นต้นเหตุของปัญหามากมาย” นอกจากนี้ เธอได้ระบุปัญหาที่เผชิญหลังรัฐบาลแบนโซเชียล ว่าส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรียนรู้ออนไลน์ถูกจำกัด

สุภนา พุทธโทกิ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ กล่าวว่า “คนรุ่นเจนซี จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ การประท้วงครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของโซเชียล แต่มันคือการปิดกั้นเสียงของเรา และเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น”

ภาพ AP
ภาพ AP

ลักษณะเด่นของการประท้วงครั้งนี้

การใช้สโลแกน 2 คำ ที่แพร่หลาย คือ #Nepo Baby และ #Nepo Kids

สองคำนี้ ได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานมานี้ หลังวิดีโอจำนวนมากแสดงให้เห็นวิถีชีวิตอันหรูหราของนักการเมือง และครอบครัวของพวกเขาจนกลายเป็นกระแสไวรัลในเนปาล

ผู้ประท้วงรายหนึ่ง โต้แย้งว่า บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตหรูหราโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และยังใช้ชีวิตด้วยเงินของรัฐ ในขณะที่ชาวเนปาลทั่วไปต้องดิ้นรน

อย่างไรก็ตาม สโลแกนดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่พอใจอย่างมากต่อความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้ประท้วงเปรียบเทียบชีวิตระหว่างชนชั้นสูงกับชีวิตของพลเมืองทั่วไป

ภาพ AP

เรียบเรียงจาก บีบีซี

