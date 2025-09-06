ส่อรู้ตัว ‘ฆาตกร’ ฆ่าสาวยัดดัมเบลทิ้งน้ำ พบพิรุธผู้เช่ารถเป็น ‘คนจีน’ ล้างรถเอี่ยม ส่งคืนก่อนกำหนด

ส่อรู้ตัว ‘ฆาตกร’ ฆ่าสาวยัดดัมเบลถ่วงน้ำ ตร.สืบจากคราบดิน พบพิรุธผู้เช่ารถเป็น ‘คนจีน’
ความคืบหน้า คดีฆ่าอำพรางศพ หญิงสาวนิรนาม ยังไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30-40 ปี ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง ใช้แผ่นดัมเบลน้ำหนักรวม 15 กก.ถ่วงน้ำหนัก แล้วนำไปโยนทิ้ง อ่างเก็บน้ำ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ท้องที่ สภ.ห้วยใหญ่) โดยคาดว่าศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ 5 วัน หลังพบศพเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ต่อมาตำรวจชุดคลี่คลาย ตามไปเจอร้านขายดัมเบล ลักษณะเดียวกับที่ใช้ในการก่อเหตุ และมีการขยายผลติดตามรถเอสยูวี ต้องสงสัย คาดว่าเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุ ตามที่มีข่าวเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุด เวลา 15.00 น. วันที่ 6 กันยายน ที่ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.นิติภูมิ บัตรวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ และ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.) ได้ร่วมกันตรวจสอบรถยนต์ รถเอสยูวี (suv ยี่ห้อ โตโยต้า เวลอส สีบรอนซ์-เทา ทะเบียนชลบุรี ซึ่งเป็นรถเช่าของเต็นท์เช่ารถ แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา และเป็นรถต้องสงสัย ที่ใช้ในการก่อเหตุคดีนี้ เนื่องจากรถคันดังกล่าวได้ขับไปซื้อดัมเบลในห้างศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ย่านพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ในเบื้องต้น ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ และ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) มีการตรวจสอบเก็บหลักฐาน และ ลายนิ้วมือแฝงอย่างละเอียด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สเกิร์ตชุดแต่งรอบคันรถ ช่วงบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยแตก เป็นรู 1 จุด สเกิร์ตใต้ท้องรถมีร่องรอยคล้ายกับถูกขูดด้วยหินเกือบรอบคันรถ บางจุดยังพบคราบดินติดอยู่
นอกจากนี้เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์ ยังมีการเก็บดีเอ็นเอจากกลุ่มเจ้าของเต็นท์รถเช่า และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ปล่อยเช่ารถคันดังกล่าว ทั้งหมด 7 คน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่ทางด้าน เจ้าของรถเช่า ให้ปากคำกับตำรวจว่า มีลูกค้าเก่าเป็นชาวจีน ติดติดต่อขอเช่ารถ คันดังกล่าว โดยทำสัญญาเช่ารถเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม จนถึง 10 กันยายน ซึ่งในวันรับรถ ( 10 สิงหาคม ) มีลูกค้าเป็น “ชายชาวจีน” รายนี้ ขอรับรถที่บริเวณ ประตูขาเข้า ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยในวันรับรถมี ชายชาวจีน 2 คน เดินทางมารับรถ หลังจากมีการทำสัญญาและส่งมอบรถเสร็จ โดยยืนยันว่า 1 ในชายชาวจีนที่มาเช่ารถ เป็นลูกค้าเก่า เคยมาเช่ารถเมื่อหลายเดือนก่อน
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา ผู้เช่ารถได้นำรถมา ส่งมอบคืนเร็วกว่ากำหนด จากปกติจะต้องส่งมอบในวันที่ 10 กันยายน โดยใช้เหตุผลว่ารีบเดินทางกลับประเทศจีน ซึ่งในวันที่มีการนำรถมาคืน มีชายชาวจีน 1 คน และ หญิงไทย 2 คน เป็นผู้นำรถมาส่งมอบคืนให้ โดยมี นายซอ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พนักงานประจำร้านเช่า เป็นผู้มารับรถ
โดย พนักงานเต็นท์รถ ให้ข้อมูลว่า ในวันที่มีการรับรถ รถที่ถูกเช่าไปมีการชำระล้างอัดฉีด ทำความสะอาด จนรถอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม แต่พอพนักงานมีการตรวจสอบสภาพรถ พบว่า ที่บริเวณสเกิร์ตด้านหน้ารถ มีร่องรอยความเสียหาย เป็นรอยแตกร้าว ทางพนักงานจึงแจ้งกับผู้เช่า ก่อนที่ผู้เช่าจะยอมจ่ายเงินจำนวน 2,000 กว่าบาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ก่อนที่จะพากันแยกย้ายไป ขณะที่ทางด้านพนักงานที่นำรถไปส่งในคืนวันที่ 10 สิงหาคม บอกเพียงว่า วันที่มีการมอบรถมีชายชาวจีน 2 จีน รับรถไป และไม่ได้เอะใจอะไร
ในขณะเดียวกันแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ เริ่มได้ข้อมูลของคนร้ายชัดเจนมากขึ้น โดยหลักฐานสำคัญ คือเอกสารในการเช่ารถ รวมถึงภาพถ่าย ในขณะที่ตำรวจยังไม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าในคดีนี้ แต่จากการพิสูจน์ทราบคาดว่าฆาตกรในคดีนี้เป็นกลุ่มชาวจีน ส่วนปมสาเหตุการฆ่าสังหารโหดและอำพรางศพ ยังไม่ชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด
