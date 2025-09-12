เปิดท็อป 5 กระทรวง – 10 ตำแหน่งงาน ที่ บรรจุข้าราชการ มากที่สุด ปี 2567

เปิดท็อป 5 กระทรวง – 10 ตำแหน่งงาน ที่มีการ บรรจุข้าราชการ มากที่สุด ในปี 2567
บรรจุข้าราชการ – มีคำกล่าวว่า ข้าราชการ เป็นอาชีพที่คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า อย่างไรก็ตาม ก็เป็นอาชีพที่หลายคนฝันใฝ่ ด้วยมองเรื่องสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงบุพการี ทำให้หลายคนมุ่งมั่นอ่านหนังสือ และสอบแข่งขันเพื่อที่จะ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวนมากทุกปี
ทว่าสังกัดกระทรวงไหน และตำแหน่งสายงานใดที่มีการ บรรจุข้าราชการ มากที่สุด ในปี 2567 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้สรุปภาพรวม กำลังคนภาครัฐ ปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2567 มีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 21,254 คน
ส่วนราชการที่มีการบรรจุมากที่สุด 5 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย 1.กระทรวงสาธารณสุข 10,306 คน 2.กระทรวงมหาดไทย 2,157 คน 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,659 คน 4.กระทรวงการคลัง 1,603 คน และ 5.กระทรวงยุติธรรม 1,193 คน
ขณะที่ ตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ที่บรรจุมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.นายแพทย์ 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.นิติกร 5.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6.นักจัดการงานทั่วไป 7.ทันตแพทย์ 8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9.นักวิชาการเงินและบัญชี และ 10.นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนตำแหน่งในสายงาน ประเภททั่วไป ที่บรรจุมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.เจ้าพนักงานธุรการ 2.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4.นายช่างโยธา 5.เจ้าพนักงานสรรพากร 6.นายช่างรังวัด 7.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 8.เจ้าพนักงานพัสดุ 9.เจ้าพนักงานสรรพสามิต และ 10.เจ้าหน้าที่ปกครอง กับ เจ้าพนักงานขนส่ง (มีจำนวนเท่ากัน)
อ่านข่าวอื่นๆ
- ตะลึง ข้าราชการไทย แห่ลาออก ปีเดียวเกือบหมื่นคน สธ.ฟาดไปแล้ว เกินครึ่ง
- อีก 10 ปี ข้าราชการไทย ‘เกษียณอายุ’ เฉียดแสนคน เปิด 10 สายงานปลดระวางมากที่สุด
- เปิด 10 อันดับ สายงานข้าราชการ ที่มี ‘ตำแหน่งว่าง’ มากที่สุด พยาบาลวิชาชีพ-ธุรการ แชมป์
- ครูไทย 4.4 แสนคน 37% ยังไม่มีวิทยฐานะ ‘ระดับชำนาญการ-ชพ.’ ทะลุ 2 แสนราย