สำเร็จ! มิเชล โหย่ว ‘เอเชียคนแรก’ นำหญิงออสการ์ Everything Everywhere หนังยอดเยี่ยม

รอยเตอร์ รายงาน มิเชล โหย่ว นักแสดงเจ้าบทบาทวัย 60 ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรกที่พิชิตรางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จาก Everything Everywhere All at Once หรือ ‘ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส’ผลงานกำกับของ แดเนียล กวาน และ แดเนียล ไชเนิร์ต ที่เข้าชิงออสการ์มากที่สุดถึง 11 รางวัล ได้ไปทั้งหมด 7 รางวัล โดยเฉพาะรางวัลด้านการแสดง ซึ่งได้ไปทั้งรางวัลนักแสดงสมทบชาย-หญิงยอดเยี่ยมแก่ คี ฮุย ควน นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย 51 และ เจมี ลี เคอร์ติส นักแสดงชาวอเมริกันวัย 64 รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของงาน

ขณะที่แบรนเดน เฟรเซอร์ พระเอกอเมริกันวัย 54 ปี คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จาก The Whale ในงานประกาศรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ครั้งที่ 95 จัดโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกา ที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมตามเวลาในไทย ได้ จิมมี คิมเมล นักแสดงตลกชาวอเมริกัน และพิธีกรรายการทีวีวัย 55 รับหน้าที่พิธีกรบนเวที

โหย่ว กล่าวเปิดใจขณะรับรางวัลบนเวทีว่า ” ขอขอบคุณทุกคนและขอส่งกำลังใจไปให้เด็กทุกคนที่กำลังดูอยู่ที่หน้าตาเหมือนฉัน นี่คือสัญลักษณ์ของความฝันและความเป็นไปได้ มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าควรฝันให้ใหญ่เพราะฝันเป็นจริงได้ และสำหรับผู้หญิงทุกคน จงอย่าให้ใครมาบอกคุณว่ามันเลยวัยของคุณแล้ว ฉันคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หากไม่มีผู้กำกับทั้งสอง และสตูดิโอ A24 ฉันขอมอบรางวัลนี้ให้คุณแม่ และคุณแม่ทุกคนบนโลก พวกเขาคือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริง หากไม่มีแม่ก็ไม่มีเราวันนี้ แม่ฉันวัย 84 ปีแล้ว แต่จะเอารางวัลนี้กลับไปให้แม่ และจะนำกลับไปให้ครอบครัวที่ฮ่องกงที่ส่งฉันมาสู่รางวัลออสการ์ในวันนี้”

สำหรับผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Everything Everywhere All at Once

รางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ แดเนียล กวาน และ แดเนียล ไชเนิร์ต จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนแดน เฟรเซอร์ จาก The Whale

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม มิเชล โหย่ว จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คี ฮุย ควน จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม เจมี ลี เคอร์ติส จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม Everything Everywhere All at Once

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม Everything Everywhere All at Once

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม Women Talking

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front จาก เยอรมนี

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม Guillermo del Toro’s Pinocchio

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพ Avatar: The Way of Water

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม Naatu Naatu จาก RRR

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม Top Gun: Maverick

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม The Whale

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Black Panther: Wakanda Forever

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยม The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

รางวัล Best Live Action Short Film ได้แก่ An Irish Goodbye

รางวัลภาพยนตร์สารคดีเรื่องสั้นยอดเยี่ยม The Elephant Whisperers

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม Navalny