Flightradar24 พบเจ็ตส่วนตัว ทักษิณ ออกจากสิงคโปร์แล้ว อยู่น่านฟ้ามาเลย์ จับตาถึงไทยเย็นนี้

Flightradar24 พบเจ็ตส่วนตัว ทักษิณ ออกจากสิงคโปร์แล้ว อยู่น่านฟ้ามาเลย์ จับตาถึงไทยเย็นวันนี้
จากกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ด้วยเจ็ตส่วนตัว ทางสนามบินดอนเมือง ในเที่ยวบิน T7GTS คืนวันที่ 4 กันยายน เบื้องต้นแจ้งว่าปลายทางคือสิงคโปร์ ก่อนจะไปแลนดิ้งที่ดูไบ พร้อมอ้างว่าถูก ตม.กักตัว ลงจอดที่สิงคโปร์ไม่ทัน จนต้องเปลี่ยนสถานที่ไปดูไบแทน ยืนยันว่าจะกลับไทยภายในวันที่ 8 กันยายน เพื่อเดินทางไปศาลฟังการพิจารณาคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 กันยายน
อย่างไรก็ดี กลางดึกวันที่ 8 กันยายน Flightradar24 พบเครื่องบิน Bombardier Global 7500 เที่ยวบิน T7GTS ของ ทักษิณ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนาชาติอัลมักตุม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว ก่อนจะลงจอดที่สิงคโปร์ในเวลา 06.50 น.
ด้าน ทักษิณ แจ้งกับคนใกล้ชิดในไทยว่าจะบินจากสิงคโปร์มาถึงสนามบินดอนเมือง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ก.ย.แน่นอน
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Flightradar24 พบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของ ทักษิณ เที่ยวบิน T7GTS ออกจากสิงคโปร์แล้ว โดยระบบของ Flightradar24 ยังไม่ระบุว่าปลายทางคือที่ใด ซึ่ง ณ เวลา 13.19 น. เครื่องบินลำดังกล่าวบินเหนือน่านฟ้ามาเลเซียแล้ว
ขณะที่ผู้สนใจข่าวของ ทักษิณ ร่วมติดตามเที่ยวบิน T7GTS จนเป็นอันดับ 1 ของ Flightradar24 โดยมีผู้ชมกว่า 3.5 พันราย
ล่าสุด flightradar24 แจ้งว่า เครื่องบินลำดังกล่าว จะลงที่สนามบินดอนเมือง เวลา 14.48 น.